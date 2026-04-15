Чи можна їсти яйце з червоною цяткою: що кажуть експерти

Яйця давно вважаються одним із найцінніших продуктів у раціоні — дієтологи регулярно називають їх ідеальним варіантом для поживного та збалансованого сніданку.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи можна їсти яйце з червоною плямою

© pexels.com

Вони містять високоякісний білок, вітаміни та мікроелементи, добре насичують і підтримують енергію протягом дня. Але інколи під час приготування можна помітити незвичну деталь — невелику червону пляму або кров’яне вкраплення всередині яйця. Це одразу викликає сумніви: чи безпечно вживати такий продукт?

Експерти наголошують: червона цятка в яйці — це не ознака псування, і тим більше — не «зародок курчати», як часто помилково вважають. Такий міф не має наукового підґрунтя. Насправді це так зване кров’яне вкраплення, яке утворюється через мікроскопічний розрив капілярів у яєчнику або яйцепроводі курки під час формування яйця. Як результат, невелика кількість крові може потрапити всередину білка або жовтка, утворюючи характерну червону чи коричневу цятку.

Подібні випадки не є рідкістю, особливо у фермерських або домашніх яйцях. У промисловому виробництві продукція проходить додатковий контроль якості, зокрема овоскопію, тобто просвічування яєць спеціальним світлом, що дозволяє виявити внутрішні дефекти ще до потрапляння на прилавки супермаркетів.

Головне, що варто знати: яйця з червоною плямою повністю безпечні для здоров’я. Вони не свідчать про інфекцію, псування чи будь-яку небезпеку, тому можуть споживатися без обмежень — за умови, що продукт свіжий і не має інших ознак псування.

Ба більше, яйця залишаються справжнім суперфудом у щоденному меню. Вони містять повноцінний білок, який є будівельним матеріалом для клітин і тканин, підтримує м’язи, впливає на стан шкіри, волосся і нігтів. Завдяки високій поживній цінності яйця добре насичують організм, допомагають довше залишатися ситими та зменшують потребу в перекусах, а також беруть участь у важливих метаболічних процесах.

