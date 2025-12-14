- Дата публікації
Чи можна їсти яйця з червоною плямою на жовтку: відповідь експертів неодмінно вас здивує
Фахівці з безпеки харчування пояснюють, чи варто їсти такі яйця, звідки береться пляма та коли продукт варто викинути.
Напевно, всі хоч раз помічали на жовтку яйця маленьку червону чи темно-коричневу пляму. Для багатьох це стає приводом негайно викинути продукт. Однак фахівці з харчової безпеки говорять, що не варто поспішати, адже це може бути цілком якісний та смачний продукт. Розповідаємо, що означає ця пляма на жовтку і коли такі яйця можна вживати, а коли дійсно краще викинути.
Що насправді означає червона пляма на жовтку
Червона чи буро-червона пляма на жовтку — це не ознака зіпсованого яйця і не слід крові в прямому сенсі. Експерти пояснюють: найчастіше це невеликий згусток крові або пігментної тканини, який з’являється під час формування яйця в організмі курки. Така особливість може виникнути через:
дрібне пошкодження капіляра;
гормональні зміни у птиці;
вік курки або стрес.
Чи безпечно вживати такі яйця
За словами фахівців, яйце з червоною плямою є безпечним, якщо:
воно свіже;
не має неприємного запаху;
білок прозорий, без каламутності;
шкаралупа не пошкоджена.
Таку пляму можна видалити ложкою чи просто залишити, вона не впливає на смак і поживну цінність яйця.
Коли яйце з червоною плямою дійсно не варто їсти
Незалежно від наявності плями, яйце потрібно викинути, якщо:
з’явився різкий або гнильний запах;
білок став сіруватим або зеленкуватим;
жовток розпливається і має неприродний колір;
на шкаралупі є тріщини з ознаками плісняви.
У таких випадках причина небезпеки — не пляма, а бактеріальне псування продукту.
Чому раніше таких яєць боялися
У минулому червоні плями вважали ознакою «неправильного» або навіть заплідненого яйця. Проте сучасні дослідження довели, що між плямою та заплідненням немає прямого зв’язку. Це лише природна варіація, яка трапляється рідко, але є нормальною.
Цікавий факт: у білих яйцях червоні плями помітні значно частіше, ніж у коричневих, не тому, що їх більше, а через контраст кольорів. Насправді ж такі включення трапляються менш ніж у 1% яєць.