Чи можна їсти яйця з червоною плямою на жовтку: відповідь експертів неодмінно вас здивує

Фахівці з безпеки харчування пояснюють, чи варто їсти такі яйця, звідки береться пляма та коли продукт варто викинути.

Що означає червона пляма на жовтку

Що означає червона пляма на жовтку / © Фото з відкритих джерел

Напевно, всі хоч раз помічали на жовтку яйця маленьку червону чи темно-коричневу пляму. Для багатьох це стає приводом негайно викинути продукт. Однак фахівці з харчової безпеки говорять, що не варто поспішати, адже це може бути цілком якісний та смачний продукт. Розповідаємо, що означає ця пляма на жовтку і коли такі яйця можна вживати, а коли дійсно краще викинути.

Що насправді означає червона пляма на жовтку

Червона чи буро-червона пляма на жовтку — це не ознака зіпсованого яйця і не слід крові в прямому сенсі. Експерти пояснюють: найчастіше це невеликий згусток крові або пігментної тканини, який з’являється під час формування яйця в організмі курки. Така особливість може виникнути через:

  • дрібне пошкодження капіляра;

  • гормональні зміни у птиці;

  • вік курки або стрес.

Чи безпечно вживати такі яйця

За словами фахівців, яйце з червоною плямою є безпечним, якщо:

  • воно свіже;

  • не має неприємного запаху;

  • білок прозорий, без каламутності;

  • шкаралупа не пошкоджена.

Таку пляму можна видалити ложкою чи просто залишити, вона не впливає на смак і поживну цінність яйця.

Коли яйце з червоною плямою дійсно не варто їсти

Незалежно від наявності плями, яйце потрібно викинути, якщо:

  • з’явився різкий або гнильний запах;

  • білок став сіруватим або зеленкуватим;

  • жовток розпливається і має неприродний колір;

  • на шкаралупі є тріщини з ознаками плісняви.

У таких випадках причина небезпеки — не пляма, а бактеріальне псування продукту.

Чому раніше таких яєць боялися

У минулому червоні плями вважали ознакою «неправильного» або навіть заплідненого яйця. Проте сучасні дослідження довели, що між плямою та заплідненням немає прямого зв’язку. Це лише природна варіація, яка трапляється рідко, але є нормальною.

Цікавий факт: у білих яйцях червоні плями помітні значно частіше, ніж у коричневих, не тому, що їх більше, а через контраст кольорів. Насправді ж такі включення трапляються менш ніж у 1% яєць.

