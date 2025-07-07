Чи можна їсти сирі кабачки замість огірків: експерти розповіли все про цей овоч

Чи можна їсти кабачок у сирому вигляді / © Pixabay

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Українці звикли кабачок тушкувати, смажити, запікати, додавати до різноманітних готових страв. Однак мало хто знає, що термічне оброблення позбавляє овоч більшої частини корисних речовин.

Насамперед коли кабачок нагрівається, він втрачає водорозчинний вітамін С, який є потужним антиоксидантом і підтримує наш імунітет.

Кабачок у сирому вигляді — справжнє джерело корисностей. Насамперед у ньому міститься велика кількість вітаміну С, а ще вітамін К (допомагає під час згортання крові), різноманітні мінерали і клітковина, яка налагоджує травлення, дарує довготривале відчуття ситості та стає ідеальним союзником під час зменшення ваги.

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У сирому кабачку є також два важливі каротиноїди — зеаксантин і лютеїн, вони допомагають захистити сітківку ока від вікових змін і синього світла.

Кому можна їсти сирі кабачки, а кому краще утриматися

Як правильно їсти сирі кабачки? Насамперед експерти радять нарізати їх тонкими смужками за допомогою овочечистки і додавати в салати. А ще можна зробити з кабачків корисні «зелені спагеті», які смакуватимуть з оливковою олією, лимонним соком чи соусом песто.

Перед вживанням потрібно звернути увагу на важливі нюанси. Сирі кабачки можна вживати далеко не всім. Ось стани здоров’я, за яких потрібно бути максимально обережними:

виразкова хвороба, загострення панкреатиту;

підвищена кислотність шлунку;

проблеми з нирками (високий вміст калію).

Ще одне важливе правило: в жодному разі не можна їсти гіркі кабачки в сирому вигляді. Гіркота сигналізує про наявність токсичної речовини — кукурбітацину. Він спричиняє розлад травлення.

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Ця стаття носить винятково інформаційний характер і не є офіційною рекомендацією чи закликом до дії.