Чи можна їсти сирі печериці: експерти з безпеки харчування дали остаточну відповідь

Чи можна їсти сирі печериці / © pixabay.com

Реклама

Сирі печериці часто додають у салати та закушування. Але чи справді це безпечно? Думки довгий час різнилися: одні вважають їх корисними навіть без термічної обробки, інші застерігають від можливих ризиків. Експерти з безпеки харчування нарешті дали чітке пояснення, яке допоможе розібратися у цьому питанні.

Печериці — це популярні гриби, які містять білок, клітковину, вітаміни групи B та антиоксиданти. У сирому вигляді вони зберігають максимум поживних речовин, але водночас мають певні особливості, про які варто знати.

Головна причина суперечок — наявність природних сполук, зокрема агаратинів. Це речовина, яка у великих кількостях може бути небажаною для організму. Важливо розуміти: її вміст у звичайній порції сирих печериць невисокий, але регулярне вживання у великих обсягах не рекомендується.

Реклама

Експерти сходяться на тому, що:

разове або помірне споживання сирих печериць є безпечним для здорової людини;

термічна обробка — смаження, варіння, значно зменшує вміст потенційно шкідливих речовин;

сирі гриби можуть бути важчими для травлення, особливо для людей із чутливим шлунком.

Ще один важливий аспект — гігієна. Печериці, як і будь-які гриби, можуть містити залишки ґрунту або мікроорганізмів. Тому перед вживанням їх потрібно ретельно мити або навіть очищати від шкірки.

Кому варто бути обережним: дітям, людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, тим, хто має схильність до алергій.