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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
837
Час на прочитання
1 хв

Чи можна залишати зарядний пристрій в розетці без телефону: що буде зі світлом

Часто ми залишаємо зарядку в розетці після того, як вимкнули телефон. Чи можна так робити? Чи мотає світло, якщо зарядка залишається в розетці?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи можна постійно залишати зарядку в розетці

Чи можна постійно залишати зарядку в розетці / © Pixabay

Експерти стверджують, що за це перейматися не варто. Навіть якщо ви залишили зарядку в розетці в режимі очікування (тобто, без підключеного до неї пристрою) вона споживає менше 0,5 Ватт електроенергії.

2020 року журналіст ZDNET Адріан Кінгслі-Хьюз провів цікавий експеримент, який показав, що за місяць перебування в режимі очікування зарядка “з’їла” всього 135 Ватт електроенергії, а це 0,1 кВт.

Однак, навіть той факт, що зарядка практично не мотає світло, зовсім не означає, що її можна залишати в розетці. В інтерв’ю 24 каналу співробітник ДСНС Віталій розповів, що саме зарябні блоки підключені до мережі стають однією з причин займання, особливо, якщо вони виготовлені з неякісних матеріалів.

Тому, краще завжди прибирати зарядку з розетки. А якщо вам важко контролювати свої звички, спробуйте приєднати її до подовжувача з автоматичним вимикачем. Тоді прилад автоматично вимикатиметься від мережі, коли не споживає електроенергію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
837
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