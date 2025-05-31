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Чи можна залишати зарядний пристрій в розетці без телефону: що буде зі світлом
Часто ми залишаємо зарядку в розетці після того, як вимкнули телефон. Чи можна так робити? Чи мотає світло, якщо зарядка залишається в розетці?
Експерти стверджують, що за це перейматися не варто. Навіть якщо ви залишили зарядку в розетці в режимі очікування (тобто, без підключеного до неї пристрою) вона споживає менше 0,5 Ватт електроенергії.
2020 року журналіст ZDNET Адріан Кінгслі-Хьюз провів цікавий експеримент, який показав, що за місяць перебування в режимі очікування зарядка “з’їла” всього 135 Ватт електроенергії, а це 0,1 кВт.
Однак, навіть той факт, що зарядка практично не мотає світло, зовсім не означає, що її можна залишати в розетці. В інтерв’ю 24 каналу співробітник ДСНС Віталій розповів, що саме зарябні блоки підключені до мережі стають однією з причин займання, особливо, якщо вони виготовлені з неякісних матеріалів.
Тому, краще завжди прибирати зарядку з розетки. А якщо вам важко контролювати свої звички, спробуйте приєднати її до подовжувача з автоматичним вимикачем. Тоді прилад автоматично вимикатиметься від мережі, коли не споживає електроенергію.