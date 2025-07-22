Чи можна заморожувати аґрус на зиму: як це правильно зробити, щоб ягоди були цілими та смачними

Як правильно заморозити аґрус / © www.freepik.com/free-photo

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Якщо зробити все правильно, аґрус залишиться цілим, пружним та смачними навіть через кілька місяців після заморожування. А ще не втратить корисних мікроелементів, зокрема вітаміну C, якого в ста грамах аґрусу достатньо для того, щоб забезпечити половину добової норми. До того ж, заморожувати ягоди значно простіше, ніж варити з них варення. І в такий спосіб можна зберегти максимум клітковини, заліза, калію та вітамінів групи В.

Як правильно заморожувати аґрус: покрокова інструкція

Переберіть ягоди, відберіть лише стиглі, щільні та без пошкоджень, колір значення не має. Промийте у холодній воді й обсушіть на рушнику. Видаліть хвостики та плодові ніжки. Розкладіть аґрус в один шар на дошці чи підносі. Відправте до морозильної камери на 2–3 години. Заморожені ягоди пересипте в пакети чи контейнери. Зберігати аґрус можна до 6 місяців.

Що можна приготувати із замороженого аґрусу

Після розморожування ягоди можна використовувати для приготування:

компотів і морсів;

джемів, соусів, желе;

начинок для пирогів і тортів;

вітамінних зимових чаїв.

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