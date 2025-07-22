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Чи можна заморожувати аґрус на зиму: як це правильно зробити, щоб ягоди були цілими та смачними
Заморожування аґрусу — це ідеальний спосіб надовго зберегти ягоди без втрати користі та смакових властивостей.
Якщо зробити все правильно, аґрус залишиться цілим, пружним та смачними навіть через кілька місяців після заморожування. А ще не втратить корисних мікроелементів, зокрема вітаміну C, якого в ста грамах аґрусу достатньо для того, щоб забезпечити половину добової норми. До того ж, заморожувати ягоди значно простіше, ніж варити з них варення. І в такий спосіб можна зберегти максимум клітковини, заліза, калію та вітамінів групи В.
Як правильно заморожувати аґрус: покрокова інструкція
Переберіть ягоди, відберіть лише стиглі, щільні та без пошкоджень, колір значення не має.
Промийте у холодній воді й обсушіть на рушнику.
Видаліть хвостики та плодові ніжки.
Розкладіть аґрус в один шар на дошці чи підносі.
Відправте до морозильної камери на 2–3 години.
Заморожені ягоди пересипте в пакети чи контейнери.
Зберігати аґрус можна до 6 місяців.
Що можна приготувати із замороженого аґрусу
Після розморожування ягоди можна використовувати для приготування:
компотів і морсів;
джемів, соусів, желе;
начинок для пирогів і тортів;
вітамінних зимових чаїв.