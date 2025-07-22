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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Чи можна заморожувати аґрус на зиму: як це правильно зробити, щоб ягоди були цілими та смачними

Заморожування аґрусу — це ідеальний спосіб надовго зберегти ягоди без втрати користі та смакових властивостей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як правильно заморозити аґрус

Як правильно заморозити аґрус / © www.freepik.com/free-photo

Якщо зробити все правильно, аґрус залишиться цілим, пружним та смачними навіть через кілька місяців після заморожування. А ще не втратить корисних мікроелементів, зокрема вітаміну C, якого в ста грамах аґрусу достатньо для того, щоб забезпечити половину добової норми. До того ж, заморожувати ягоди значно простіше, ніж варити з них варення. І в такий спосіб можна зберегти максимум клітковини, заліза, калію та вітамінів групи В.

Як правильно заморожувати аґрус: покрокова інструкція

  1. Переберіть ягоди, відберіть лише стиглі, щільні та без пошкоджень, колір значення не має.

  2. Промийте у холодній воді й обсушіть на рушнику.

  3. Видаліть хвостики та плодові ніжки.

  4. Розкладіть аґрус в один шар на дошці чи підносі.

  5. Відправте до морозильної камери на 2–3 години.

  6. Заморожені ягоди пересипте в пакети чи контейнери.

  7. Зберігати аґрус можна до 6 місяців.

Що можна приготувати із замороженого аґрусу

Після розморожування ягоди можна використовувати для приготування:

  • компотів і морсів;

  • джемів, соусів, желе;

  • начинок для пирогів і тортів;

  • вітамінних зимових чаїв.

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Дата публікації
Кількість переглядів
65
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