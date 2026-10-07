Чи можна заморожувати м’ясо вдруге: експерти назвали головну умову

Чи можна заморожувати м’ясо вдруге / © pexels.com

Реклама

Розповідаємо, чи можна заморожувати м’ясо вдруге, коли це безпечно та в яких випадках продукт краще не повертати до морозильної камери.

Чи можна повторно заморожувати розморожене м’ясо

Якщо м’ясо розморожувалося в холодильнику і весь цей час залишалося за безпечної низької температури, його можна знову заморозити навіть без попереднього приготування.

Реклама

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), сирі або приготовлені продукти, які розморожувалися в холодильнику, можна повторно заморожувати. Однак після цього їхня якість може дещо погіршитися через втрату вологи під час розморожування.

Реклама

Тобто головне правило досить просте: якщо ви розморозили м’ясо в холодильнику, але передумали його готувати, його необов’язково викидати — продукт можна повернути до морозильної камери.

Водночас слід враховувати вид м’яса. Наприклад, фарш, птицю та морепродукти після розморожування в холодильнику рекомендують приготувати або повторно заморозити протягом одного-двох днів. Шматки червоного м’яса — яловичини, свинини чи баранини — можуть залишатися в холодильнику приблизно три-п’ять днів.

Коли м’ясо не можна заморожувати вдруге

Зовсім інші правила діють, якщо продукт розморожувався не в холодильнику.

Якщо ви використовували холодну воду, після повного розморожування м’ясо потрібно одразу приготувати. І лише після термічної обробки його можна знову заморожувати. Те саме стосується розморожування в мікрохвильовій печі: продукт необхідно відразу приготувати, а вже потім, за потреби, покласти до морозильної камери.

Реклама

Особливо небезпечно залишати сире м’ясо розморожуватися просто на кухонному столі. USDA не рекомендує розморожувати продукти за кімнатної температури, оскільки в таких умовах бактерії можуть активно розмножуватися.

Якщо продукт перебував поза холодильником понад дві години, повторно заморожувати його не слід. За високої температури навколишнього середовища цей безпечний проміжок стає ще коротшим.

Чому повторно заморожене м’ясо може стати гіршим

Безпечність і якість продукту — не одне й те саме. Навіть якщо м’ясо можна безпечно повторно заморозити, його смак і текстура можуть змінитися.

Під час заморожування та подальшого розморожування продукт втрачає частину вологи. Якщо цей процес повторити, м’ясо може стати сухішим і менш соковитим. Саме тому USDA попереджає про можливе погіршення якості після повторного заморожування.

Реклама

Тож без потреби багаторазово заморожувати й розморожувати один і той самий шматок м’яса не варто, навіть якщо правила безпеки були дотримані.

Щоб цього уникнути, перед першим заморожуванням краще розділити велику упаковку м’яса або фаршу на невеликі порції. Тоді можна буде діставати рівно стільки продукту, скільки потрібно для однієї страви.

Як правильно розморожувати м’ясо

Найбезпечнішим і найзручнішим способом є повільне розморожування в холодильнику. Воно займає більше часу, зате продукт постійно перебуває за низької температури. Крім того, саме після такого розморожування сире м’ясо за потреби можна знову заморозити.

Існують ще два безпечні способи — в холодній воді та мікрохвильовій печі. Але в обох випадках м’ясо після розморожування необхідно приготувати перед повторним заморожуванням.

Є ще один корисний нюанс. Якщо продукт розморозився лише частково, наприклад через тимчасове вимкнення електроенергії, його не завжди потрібно викидати. За рекомендаціями USDA, продукт можна повторно заморозити, якщо в ньому все ще є кристали льоду або його температура не перевищує приблизно +4 °C.

Отже, відповідь на запитання, чи можна заморожувати м’ясо вдруге, — так, але за умови правильного розморожування та зберігання. Якщо м’ясо весь час розморожувалося в холодильнику, його можна повернути до морозильної камери. Якщо ж використовували холодну воду або мікрохвильову піч, спочатку продукт потрібно приготувати.

FAQ

Чи можна заморожувати м’ясо вдруге?

Так, якщо м’ясо розморожувалося в холодильнику та весь час зберігалося за безпечної температури. Його можна повторно заморозити сирим, хоча після цього продукт може втратити частину вологи, а його текстура — погіршитися. Якщо м’ясо розморожували в холодній воді або мікрохвильовій печі, перед повторним заморожуванням його потрібно приготувати.

Скільки разів можна заморожувати м’ясо?

USDA не встановлює універсальної максимальної кількості повторних заморожувань. Важливішими є умови, за яких продукт розморожувався та зберігався. Водночас кожен цикл заморожування і розморожування може погіршувати якість м’яса через втрату вологи, тому без необхідності повторювати цей процес багато разів не варто.

Новини партнерів