Чи можна заморозити сиру зелену цибулю на зиму: дієтологиня розповіла кілька важливих секретів

Як правильно заморозити зелену цибулю на зиму / © Pixabay

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Про те, як це зробити правильно, розповіла дієтологиня Ліззі Стрейт.

Спершу всі стебла зеленої цибулі потрібно ретельно промити від бруду і просушити паперовим рушником. Якщо залишиться зайва волога, то під час заморожування вона утворить крижані кристали, що є небажаним.

Наріжте цибулю і викладіть її на деко, яке потрібно попередньо застелити пергаментом. Поставте деко в морозильну камеру на годинку, щоб продукт повністю заморозився. Після цього можна перекласти цибулю у контейнери чи пакети для зручності.

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Запам’ятайте, що зелену цибулю не потрібно бланшувати перед заморожуванням, адже вона непогано зберігається і в сирому вигляді. Навпаки, під час теплового оброблення її ніжна текстура може постраждати.

Проте, слід зазначити, що свіжа зелена цибуля зберігатиметься менше, ніж бланшовані овочі. В герметичній тарі та за мінімального доступу повітря приблизно 3-4 місяці.

Зверніть увагу, що після розморожування зелена цибуля може стати дещо м’якшою, втратити насичений смак. Тому її варто використовувати лише в гарячих стравах, наприклад, додавати до супів чи запіканок замість звичайної цибулі.