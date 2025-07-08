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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

Чи можна заморозити сиру зелену цибулю на зиму: дієтологиня розповіла кілька важливих секретів

Зелену цибулю додають до різних страв, тому дуже зручно завжди мати її під рукою. Щоб зберегти її аромат та свіжість, спробуйте заморозити продукт.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як правильно заморозити зелену цибулю на зиму

Як правильно заморозити зелену цибулю на зиму / © Pixabay

Про те, як це зробити правильно, розповіла дієтологиня Ліззі Стрейт.

Спершу всі стебла зеленої цибулі потрібно ретельно промити від бруду і просушити паперовим рушником. Якщо залишиться зайва волога, то під час заморожування вона утворить крижані кристали, що є небажаним.

Наріжте цибулю і викладіть її на деко, яке потрібно попередньо застелити пергаментом. Поставте деко в морозильну камеру на годинку, щоб продукт повністю заморозився. Після цього можна перекласти цибулю у контейнери чи пакети для зручності.

Запам’ятайте, що зелену цибулю не потрібно бланшувати перед заморожуванням, адже вона непогано зберігається і в сирому вигляді. Навпаки, під час теплового оброблення її ніжна текстура може постраждати.

Проте, слід зазначити, що свіжа зелена цибуля зберігатиметься менше, ніж бланшовані овочі. В герметичній тарі та за мінімального доступу повітря приблизно 3-4 місяці.

Зверніть увагу, що після розморожування зелена цибуля може стати дещо м’якшою, втратити насичений смак. Тому її варто використовувати лише в гарячих стравах, наприклад, додавати до супів чи запіканок замість звичайної цибулі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
120
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