Чи можна запускати пральну машину кілька разів на день: що кажуть експерти

Скільки разів на день можна прати в пральній машині / © pexels.com

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Насправді кількість запусків — далеко не єдиний фактор, який визначає, скільки прослужить пральна машина. Значно важливіше правильно завантажувати барабан, використовувати потрібну кількість мийного засобу та регулярно доглядати за технікою.

Скільки разів на день можна запускати пральну машину

Для більшості сучасних побутових моделей 2–3 цикли прання на день є цілком нормальним навантаженням. Тому якщо у вас велика сім’я і пральну машину доводиться вмикати щодня, відмовлятися від такої звички не потрібно.

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Якщо ж за день накопичилося багато білизни, краще не запускати програми безперервно. Між циклами варто зробити паузу приблизно на 30–60 хвилин. Це дає змогу окремим компонентам техніки охолонути та зменшує навантаження на них.

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А от перетворювати прання на щоденний «марафон» із п’яти-шести циклів поспіль не варто. Разова необхідність випрати велику кількість речей навряд чи стане проблемою, однак постійна експлуатація в такому режимі створює зайве навантаження на техніку.

Чи скорочує часте прання термін служби пральної машини

Сам факт того, що ви користуєтеся пральною машиною щодня, не означає, що вона швидко вийде з ладу. Сучасна побутова техніка розрахована на регулярне використання.

Набагато частіше проблеми виникають через неправильну експлуатацію. Серед основних причин передчасного зношування — перевантаження барабана, надмірна кількість порошку, жорстка вода, недостатній догляд і перепади напруги.

Тобто навіть кілька прань на день не повинні лякати власників техніки, якщо кожен цикл проходить відповідно до рекомендацій виробника.

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Що найбільше шкодить пральній машині

Перевантаження барабана

Не варто намагатися запхати в машину якомога більше речей заради одного прання. Коли вага білизни перевищує допустиму, збільшується навантаження на двигун та інші механізми.

Особливо обережними слід бути з важкими речами, які після намокання стають значно масивнішими.

Надлишок прального засобу

Більше порошку — не означає чистіша білизна. Надмірна кількість засобу може накопичуватися всередині техніки, сприяти появі неприємного запаху та створювати сприятливе середовище для плісняви.

Тому кількість порошку або гелю краще відміряти відповідно до інструкції та ступеня забруднення речей.

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Відсутність регулярного очищення

Після завершення циклу всередині пральної машини залишається волога. Якщо постійно тримати люк і контейнер для мийного засобу закритими, усередині може з’явитися затхлий запах.

Після прання бажано залишати люк прочиненим, а контейнер для порошку — відкритим, щоб залишкова волога випаровувалася.

Також потрібно періодично очищати гумовий ущільнювач, лоток для порошку, барабан та зливний фільтр.

Жорстка вода

Вода з високим вмістом мінералів може сприяти утворенню відкладень на нагрівальному елементі. Тому в регіонах із жорсткою водою варто приділяти особливу увагу очищенню техніки від накипу.

Перепади напруги

Нестабільна електромережа також може негативно впливати на електронні компоненти пральної машини. Якщо у вашому будинку трапляються регулярні перепади напруги, варто подбати про відповідний захист техніки.

Скільки років може прослужити пральна машина

Точний термін експлуатації залежить від конкретної моделі, інтенсивності використання та догляду. За наведеними у вихідному матеріалі даними, для сучасних пральних машин орієнтовний ресурс може становити 10–15 років, а окремі якісні моделі за належного обслуговування здатні працювати ще довше.

Тому не варто оцінювати довговічність техніки лише за кількістю запусків на день. Правильне використання може мати значно більше значення.

Як подовжити термін служби пральної машини

Щоб техніка якомога довше залишалася справною, дотримуйтеся кількох простих правил:

не перевищуйте максимальну вагу завантаження;

не засипайте порошок у більшій кількості, ніж рекомендовано;

залишайте люк відкритим після завершення прання;

регулярно очищайте лоток, барабан, ущільнювач і фільтр;

стежте за станом нагрівального елемента;

за необхідності використовуйте засоби для боротьби з накипом;

не ігноруйте незвичний шум, запах або вібрацію під час роботи;

якщо запускаєте кілька циклів поспіль, робіть між ними невелику перерву.

Отже, прати щодня можна, а кілька запусків пральної машини протягом доби самі по собі не є причиною для паніки. Головне — не перевантажувати техніку та давати їй можливість працювати у нормальному режимі.

FAQ

Скільки разів на день можна запускати пральну машину?

Більшість сучасних пральних машин можна використовувати 2–3 рази на день за умови правильного завантаження та дотримання рекомендацій виробника. Якщо потрібно виконати кілька циклів поспіль, між ними бажано робити паузу приблизно 30–60 хвилин.

Чи можна запускати пральну машину кілька разів поспіль?

Так, але постійно працювати без перерви техніці не варто. Краще залишати між циклами час на охолодження окремих компонентів. Особливо небажано щодня запускати п’ять або шість програм поспіль.

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