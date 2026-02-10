Чи можна заряджати EcoFlow від генератора: чому це може бути небезпечно

Генератор / © Getty Images

В умовах тривалих відключень електроенергії в Україні власники портативних зарядних станцій стикаються з проблемою недостатнього часу для повноцінної зарядки пристроїв від мережі. Це змушує шукати альтернативні джерела живлення, зокрема генератори або інші станції, проте такі методи мають свої технічні нюанси та ризики.

Про це пишуть «Економічні новини».

Технічно заряджати одну портативну станцію від іншої можливо, але експерти називають цей спосіб нераціональним. Причина криється у фізиці процесу перетворення енергії.

Зарядна станція накопичує енергію в акумуляторах, які видають постійну напругу (DC). Для живлення побутових приладів ця напруга перетворюється інвертором у змінну (AC). Коли ви підключаєте одну станцію до іншої, відбувається подвійний процес конвертації:

Перша станція перетворює постійний струм на змінний (для виходу на розетку). Друга станція, отримуючи цей струм, знову випрямляє його у постійний для зарядки власної батареї.

Таке подвійне перетворення призводить до значних втрат енергії — орієнтовно 20-30%. Тобто, значна частина ємності «донора» витрачається на тепло, а не на зарядку «реципієнта». Більш ефективною альтернативою в цьому випадку є використання сонячних панелей, підтримка яких передбачена більшістю виробників.

Небезпека зарядки від генератора

Використання паливних генераторів для підзарядки станцій також вимагає обережності. Головна проблема полягає в якості вихідної напруги.

Більшість сучасних зарядних станцій оснащені системами захисту, які контролюють параметри вхідного струму. Якщо напруга нестабільна, станція просто не почне заряджатися або піде в аварійний режим захисту.

Це часто трапляється з бюджетними моделями звичайних генераторів, у яких:

«Плаває» величина напруги.

Нестабільна частота струму.

Відсутня «чиста» синусоїда.

Для безпечної та ефективної зарядки портативних станцій фахівці рекомендують використовувати інверторні генератори. Вони забезпечують стабільну напругу та правильну синусоїду, що є критично важливим для чутливої електроніки зарядних станцій.

Недотримання цих правил може призвести не лише до неможливості зарядити пристрій, але й до пошкодження дороговартісного обладнання.

Нагадаємо, під час блекаутів електрогенератори допомагають забезпечити світло, однак їх неправильна експлуатація може призвести до отруєння чадним газом, пожеж або ураження струмом. У ДСНС наголошують: генератор є пристроєм підвищеної небезпеки, тому використовувати слід лише сертифіковані моделі та суворо дотримуватися інструкцій виробника.

Рятувальники радять встановлювати генератори виключно на відкритому повітрі — під навісом або в добре вентильованому технічному приміщенні, на безпечній відстані від будівель. Підключення має виконувати кваліфікований електрик із дотриманням правил заземлення та використанням справних кабелів.

Під час роботи важливо постійно контролювати технічний стан агрегата, не використовувати його у вологих умовах і робити регулярні перерви. Паливо слід зберігати окремо, в спеціальних каністрах і подалі від житлових будівель.

У разі загоряння необхідно негайно знеструмити генератор і викликати ДСНС за номером 101. Рятувальники також нагадують про заборону встановлювати генератори в закритих приміщеннях, заправляти їх під час роботи, перевищувати навантаження та допускати до обладнання дітей чи тварин.