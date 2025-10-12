Чи можна заряджати телефон усю ніч: експерти дали остаточну відповідь

Чи можна заряджати телефон усю ніч

Багато хто ставить смартфон на зарядку перед сном — зручно, практично і, здається, безпечно. Але чи не шкодить це батареї? Адже пристрій залишається підключеним до мережі ще довго після того, як заряд досягне 100%. Експерти пояснили, що відбувається із телефоном уночі та як уникнути неприємних наслідків.

Що відбувається, коли телефон заряджається всю ніч

Сучасні смартфони оснащені «розумними» контролерами живлення, які припиняють заряд, коли акумулятор досягає 100%. Однак процес не зупиняється остаточно, як тільки рівень заряду падає до 99%, контролер знову подає струм. Такий мікроцикл заряд–розряд може відбуватися десятки разів за ніч, що з часом впливає на знос батареї.

Особливо це стосується літій-іонних акумуляторів, які найкраще працюють за рівня заряду від 20% до 80%. Постійне утримання батареї на максимумі підвищує температуру всередині пристрою, а перегрів — це головний ворог тривалого ресурсу акумулятора.

Чому небезпечно заряджати телефон поруч із подушкою

Ще одна помилка — залишати телефон заряджатися прямо на ліжку або під подушкою.

По-перше, обмежується вентиляція, і пристрій може перегрітися.

По-друге, акумулятор під час тривалого контакту із тканиною або утепленою поверхнею втрачає можливість охолоджуватися, що в окремих випадках призводить навіть до короткого замикання.

Як заряджати смартфон правильно: рекомендації експертів