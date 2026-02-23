ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
2 хв

Чи можна займатись сексом під час Великого посту

У церковному праві немає канонів, які б пропонували сімейним парам утримуватись від статевих стосунків у період посту.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Щороку за 48 днів до Великодня віряни дотримуються Великого посту

Щороку за 48 днів до Великодня віряни дотримуються Великого посту / © Freepik

Великий піст — це період духовного очищення для багатьох християн. Його проводять у молитві та покаянні за скоєні гріхи. Дехто в цей час відмовляється від тілесних насолод.

Цурква каже, що інтимний зв’язок між законним подружжям не є грішним. Водночас Церква не дозволяє вступати в інтимний зв’язок під час підготовки до таїнства святого причастя.

Канонічна позиція Церкви з цього питання визначається словами святого апостола Павла з Першого послання до Коринф’ян. Згідно з його визначенням, подружнє життя — простір свободи в любові; це внутрішня справа сім’ї, яка не підлягає ніякій іншій регламентації, крім взаємної згоди і літургійного благочестя.

Однак більшість ченців все ж не поділяють єдину точку зору в цьому питанні.

Одні переконані, що Великий піст — це час, коли людина від обмежень своїх вчинків і звичок стає сильнішою і стійкішою до різних спокус.

Інші — вважають інтимне подружнє життя християн вільним, в яке не можуть втручатися ніякі традиції.

Піст — це не лише дотримання обмежень в їжі. Адже люди повинні ці дні проводити в молитвах, роздумувати про своє життя та покаятися в гріхах.

Відповідно, у період Великого посту, віряни мають утриматись:

  • від певної їжі та напоїв

  • від світських розваг

  • гучної музики та танців

  • від усяких злих думок, роздумів, шкідливих звичок (куріння, алкоголь тощо)

Дата публікації
Кількість переглядів
193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie