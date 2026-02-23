- Дата публікації
Чи можна займатись сексом під час Великого посту
У церковному праві немає канонів, які б пропонували сімейним парам утримуватись від статевих стосунків у період посту.
Великий піст — це період духовного очищення для багатьох християн. Його проводять у молитві та покаянні за скоєні гріхи. Дехто в цей час відмовляється від тілесних насолод.
Цурква каже, що інтимний зв’язок між законним подружжям не є грішним. Водночас Церква не дозволяє вступати в інтимний зв’язок під час підготовки до таїнства святого причастя.
Канонічна позиція Церкви з цього питання визначається словами святого апостола Павла з Першого послання до Коринф’ян. Згідно з його визначенням, подружнє життя — простір свободи в любові; це внутрішня справа сім’ї, яка не підлягає ніякій іншій регламентації, крім взаємної згоди і літургійного благочестя.
Однак більшість ченців все ж не поділяють єдину точку зору в цьому питанні.
Одні переконані, що Великий піст — це час, коли людина від обмежень своїх вчинків і звичок стає сильнішою і стійкішою до різних спокус.
Інші — вважають інтимне подружнє життя християн вільним, в яке не можуть втручатися ніякі традиції.
Піст — це не лише дотримання обмежень в їжі. Адже люди повинні ці дні проводити в молитвах, роздумувати про своє життя та покаятися в гріхах.
Відповідно, у період Великого посту, віряни мають утриматись:
від певної їжі та напоїв
від світських розваг
гучної музики та танців
від усяких злих думок, роздумів, шкідливих звичок (куріння, алкоголь тощо)