Чи можна зберігати часник у холодильнику: відповідь вас здивує
Як правильно зберігати часник, чи можна в холодильнику?
Багато господинь впевнені, що холодильник є найкращим місцем для зберігання часнику, проте вони помиляються. Фахівці попереджають, що це одна з найпоширеніших помилок. Зберігання на холодній полиці — це забута хитрість, яка давно довела свою неспроможність.
Чому холодильник не підходить для зберігання часнику
Часник погано переносить низькі температури та підвищену вологість. У холодильнику він швидко втрачає свій смак, щільність і стає м’яким, що робить його непридатним для кулінарії. Але це ще не все.
Підвищена вологість у камері призводить до появи цвілі та швидкого проростання зубчиків.
Саме холод знищує олії, які відповідають за аромат і лікувальні якості продукту.
Лікарі зазначають, що у пророслому часнику знижується концентрація аліцину — головної речовини з антибактеріальними властивостями. Після перебування в холоді часник втрачає більшу частину своїх цілющих властивостей проти застуди та інфекцій.
Коли можна зберігати часник у холодильнику
Існують випадки, коли зберігання в холодильнику є виправданим і навіть рекомендованим:
Якщо ви вже почистили часник, він швидко висохне за кімнатної температури. Очищені зубки треба зберігати в герметичному контейнері в холодильнику не довше 2–3 днів.
Часник, пропущений через прес або дрібно нарізаний, можна зберігати у скляній банці, заливши його рослинною олією. Це запобігає доступу повітря та окисленню. Термін зберігання такої заправки — до тижня.
Молодий часник має вищий вміст вологи, ніж зимові сорти, тому псується швидше. Його можна тримати у відділенні для овочів, загорнувши в паперовий пакет, але не довше 7–10 днів.
Як правильно зберігати часник
Фахівці радять тримати часник у сухому та прохолодному місці, наприклад, у коморі чи кухонній шафі.
Найкраще зберігати часник за температури близько +15 градусів.
Часник має бути в ємності, яка добре провітрюється, щоб запобігти появі вологи та гнилі. Для цього ідеально підходять сітки чи кошики, які забезпечують циркуляцію повітря.
Категорично не можна використовувати пластикові пакети, оскільки в них швидко утворюється конденсат.
Часник можна сушити — це значно продовжує термін його придатності та робить зручним у використанні.
На відміну від загальної камери морозилка підходить для тривалого зберігання часнику без ризику проростання. Ви можете заморозити цілі зубки, нарізані скибочки або навіть часникову пасту з олією у формочках для льоду. За низьких температур (–18°C) часник зберігає більшість корисних речовин і гостроту, хоча після розморожування його текстура стане м’якшою.
Правильне зберігання допомагає зберегти часник свіжим і насиченим, що дозволяє йому покращувати смак страв та залишатися ефективним засобом для зміцнення здоров’я.