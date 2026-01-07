ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
2 хв

Чи можна зберігати часник у холодильнику: відповідь вас здивує

Як правильно зберігати часник, чи можна в холодильнику?

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Чи можна зберігати часник в холодильнику

Чи можна зберігати часник у холодильнику

Багато господинь впевнені, що холодильник є найкращим місцем для зберігання часнику, проте вони помиляються. Фахівці попереджають, що це одна з найпоширеніших помилок. Зберігання на холодній полиці — це забута хитрість, яка давно довела свою неспроможність.

Чому холодильник не підходить для зберігання часнику

Часник погано переносить низькі температури та підвищену вологість. У холодильнику він швидко втрачає свій смак, щільність і стає м’яким, що робить його непридатним для кулінарії. Але це ще не все.

  • Підвищена вологість у камері призводить до появи цвілі та швидкого проростання зубчиків.

  • Саме холод знищує олії, які відповідають за аромат і лікувальні якості продукту.

  • Лікарі зазначають, що у пророслому часнику знижується концентрація аліцину — головної речовини з антибактеріальними властивостями. Після перебування в холоді часник втрачає більшу частину своїх цілющих властивостей проти застуди та інфекцій.

Коли можна зберігати часник у холодильнику

Існують випадки, коли зберігання в холодильнику є виправданим і навіть рекомендованим:

  • Якщо ви вже почистили часник, він швидко висохне за кімнатної температури. Очищені зубки треба зберігати в герметичному контейнері в холодильнику не довше 2–3 днів.

  • Часник, пропущений через прес або дрібно нарізаний, можна зберігати у скляній банці, заливши його рослинною олією. Це запобігає доступу повітря та окисленню. Термін зберігання такої заправки — до тижня.

  • Молодий часник має вищий вміст вологи, ніж зимові сорти, тому псується швидше. Його можна тримати у відділенні для овочів, загорнувши в паперовий пакет, але не довше 7–10 днів.

Як правильно зберігати часник

Фахівці радять тримати часник у сухому та прохолодному місці, наприклад, у коморі чи кухонній шафі.

  • Найкраще зберігати часник за температури близько +15 градусів.

  • Часник має бути в ємності, яка добре провітрюється, щоб запобігти появі вологи та гнилі. Для цього ідеально підходять сітки чи кошики, які забезпечують циркуляцію повітря.

  • Категорично не можна використовувати пластикові пакети, оскільки в них швидко утворюється конденсат.

Часник можна сушити — це значно продовжує термін його придатності та робить зручним у використанні.

На відміну від загальної камери морозилка підходить для тривалого зберігання часнику без ризику проростання. Ви можете заморозити цілі зубки, нарізані скибочки або навіть часникову пасту з олією у формочках для льоду. За низьких температур (–18°C) часник зберігає більшість корисних речовин і гостроту, хоча після розморожування його текстура стане м’якшою.

Правильне зберігання допомагає зберегти часник свіжим і насиченим, що дозволяє йому покращувати смак страв та залишатися ефективним засобом для зміцнення здоров’я.

Дата публікації
Кількість переглядів
331
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie