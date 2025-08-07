Чи можна зберігати хліб у холодильнику

Хліб / © Pixabay

Зберігання хліба в холодильнику може спричинити його черствіння втричі швидше, оскільки це призводить до випаровування вологи з буханця. Якщо відправити до холодильника хліб без упаковки, він вбере в себе інші запахи, тому ви можете бути неприємно здивовані, натрапивши на хліб із присмаком котлет.

Натомість є досить прості споси зберігання.

Зберігати хліб вдома бажано у спеціально призначеній для цього хлібниці. Водночас необхідно мити її щонайменш раз на тиждень. Альтернативою може бути пластиковий пакет.

Важливо не зберігати житній хліб разом з пшеничним. Кожен з них має свою мікрофлору і її змішування може зіпсувати обидва продукти.

Зберігання в морозильній камері. На відміну від холодильника, цей варіант цілком прийнятний, особливо, якщо хліб потрібно зберегти надовше. Дуже зручно розділяти хліб порційно. Рекомендуємо зберігати хлібобулочні вироби у морозильній камері саме в такий спосіб, адже повторна заморозка борошняної продукції не рекомендується.

Розморожувати хліб найкраще за кімнатної температури, попередньо розпакувавши його.

Раніше ми писали, як зберегти хліб свіжим протягом тижня. Більше про лайгак читайте у новині.