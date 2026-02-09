ТСН у соціальних мережах

Чи можуть дерева розмовляти та передбачати сонячне затемнення — вчені відповіли

Науковці пояснили, чому дерева в Італії не могли «відчувати» майбутнє сонячне затемнення. Вірусну теорію назвали псевдонауковою.

Віра Хмельницька
Чи можуть дерева розмовляти та передбачати сонячне затемнення — вчені відповіли

Чому дерева не можуть передбачати сонячні затемнення та що стало реальною причиною аномалії — пояснення дослідників / © Unsplash

Попри розповсюджене твердження, дерева, зокрема, в Доломітах на півночі Італії не «спілкувалися» між собою напередодні сонячного затемнення.

Про це йдеться у матеріалі popsci із посиланням на наукове дослідження.

У квітні 2025 року воно викликало широкий резонанс після заяви, що ялиновий ліс у Доломітах нібито синхронізував електричну активність клітин перед частковим сонячним затемненням у жовтні 2022 року. Йшлося про ялину європейську (Picea abies), яка, за версією авторів, могла «відчувати» майбутню космічну подію.

Якщо б це підтвердилося, відкриття могло б радикально змінити уявлення про те, як рослини комунікують між собою. Однак нова наукова робота, опублікована в журналі Trends in Plant Science, пропонує значно простіше пояснення цього феномену.

За словами дослідників, підвищена електрична активність дерев була спричинена не затемненням, а наслідками нещодавньої грози. Зокрема, ліс міг бути «наелектризований» після сильного дощу та ударів блискавок у районі дослідження.

«Для мене ця робота є прикладом проникнення псевдонауки в серце біологічних досліджень», — заявив співавтор нового дослідження, еволюційний еколог з Університету Бен-Гуріона в Негеві Аріель Новопланскі.

За його словами, замість аналізу очевидних факторів довкілля автори першої публікації віддали перевагу «привабливій, але необґрунтованій ідеї», що дерева нібито передбачали сонячне затемнення.

Вчені наголошують: рослини дійсно здатні реагувати на зміни у середовищі — зокрема на рівень освітлення, солоність ґрунту чи нестачу поживних речовин. Проте такі реакції зазвичай пов’язані з реальними загрозами та чіткими сигналами.

Часткове сонячне затемнення, яке зменшило рівень світла лише на 10,5% протягом приблизно двох годин, не могло бути таким сигналом. До того ж, за словами Новопланскі, коливання освітлення через хмарність у цьому регіоні часто є значно сильнішими.

Дослідники також зазначають, що дерева не могли «знати» про майбутнє затемнення заздалегідь, адже кожне з них має унікальну траєкторію, тривалість і інтенсивність. Навіть якщо старі дерева «пам’ятали» попередні затемнення, це не давало б їм змоги передбачити наступне.

Крім того, науковці звернули увагу на вкрай малу вибірку в первинному дослідженні — лише три живі дерева та п’ять пнів, чого недостатньо для серйозних наукових висновків.

«Електрична активність дерев — реальне явище, але ця галузь лише починає розвиватися. Ліс і без того достатньо дивовижний, щоб не приписувати йому фантастичні та необґрунтовані властивості», — підсумував Новопланскі. 

