Чи можуть коти плакати: що робити у такому випадку

Чому плачуть коти

Питання про те, чи можуть коти плакати, як це роблять люди, турбує багатьох власників. Коли ми помічаємо, що у вихованця течуть сльози, ми природньо вважаємо, що кіт засумував чи хтось його образив.

Проте, фахівці дають однозначну відповідь: коти не плачуть емоційними сльозами.

Сльози у котів виконують виключно фізіологічну функцію, тоді як свої емоції вони виражають зовсім іншими, поведінковими та вокальними способами.

Науковці підтверджують, що емоційний плач сльозами є унікальною рисою людини (humans are the only animals that cry emotional tears). Коти не мають такої здатності, хоча вони, безумовно, відчувають широкий спектр емоцій, таких як щастя, страх, сум чи розчарування.

Ветеринар Карлі Фокс, доктор ветеринарної медицини, пояснює, що хоча коти можуть видавати звуки, схожі на плач (вокалізація), вони не виділяють сліз у відповідь на складні емоції, такі як смуток чи самотність. Будь-яка сльозотеча у котів є ознакою фізичної проблеми (роздратування, травми, інфекції).

Сльози у котів: яка їх функція

У котів, як і у людей, сльози виробляються для захисту та зволоження очей. Сльозотеча у тварин майже завжди має медичну або фізичну, а не емоційну причину.

Що робити коли кіт плаче

Якщо ви помітили, що у кота постійно або рясно течуть сльози, це є приводом для звернення до ветеринара.

Посилене виділення сльози може бути ознакою таких проблем:

Сльоза є захисною реакцією, що намагається видалити стороннє тіло, наприклад, пил, шерсть або порошинку, які потрапили в око.

Інфекції та запалення — це одна з найпоширеніших причин. сльозотеча часто супроводжує такі недуги, як кон’юнктивіт, а також вірусні або бактеріальні інфекції ока.

Алергічні реакції. Коти, подібно до людей, можуть реагувати сльозотечею на подразники з навколишнього середовища, такі як пилок, цвіль, побутова хімія чи сильні запахи.

У деяких порід із плоскою мордою (так званих брахіцефалів, наприклад, персидських котів) слізні протоки можуть бути викривлені або звужені через особливості будови черепа. У таких випадках постійна сльозотеча може бути фізіологічною нормою, але потребує гігієнічного догляду.

Травми та інші захворювання. Посилена сльозотеча може бути наслідком механічних ушкоджень ока, проблем із зубами або загальної слабкості імунної системи.

Як коти виражають свої емоції: плач без сліз

Коли кішці боляче, сумно або вона відчуває сильний стрес, її стан проявляється не сльозами, а виключно зміною поведінки та вокалізацією:

Засмучені чи тривожні коти часто видають звуки, що нагадують скигління або жалібне нявкання. Вони також можуть навчитися видавати звуки, схожі на плач немовляти, щоб ефективніше привернути увагу свого власника.

Замість сліз кіт демонструє свій дискомфорт через такі ознаки, як різке збільшення або, навпаки, зниження вокалізації, апатія та млявість, повна відмова від їжі, зміни в режимі сну або нетипове використання лотка.

Таким чином, якщо кіт надмірно нявкає, ховається або поводиться нетипово, він намагається передати якесь повідомлення про свій емоційний дискомфорт. Саме ці поведінкові ознаки, а не сльози з очей, є справжнім котячим «плачем».