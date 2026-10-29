Чи не пізно садити полуницю наприкінці жовтня: що потрібно встигнути до морозів

Полуниця.

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Наприкінці жовтня городники ще можуть встигнути посадити або пересадити полуницю, однак зволікати не варто. Рослинам потрібен час, щоб укоренитися до настання стійких морозів. Якщо висадити кущики надто пізно, вони можуть погано прижитися, ослабнути взимку або загинути.

Чи варто братися за посадку полуниці восени і як правильно це зробити — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Традиційно полуницю висаджують навесні або наприкінці літа, на початку осені, а за сприятливої погоди — ще й у жовтні. Городники наголошують, що полуниці потрібно встигнути вкоренитися до промерзання ґрунту. Тому важливо враховувати не лише календар, а й температуру, вологість землі та прогноз погоди.

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За рекомендаціями фахівців, осінню посадку ягідних культур бажано завершувати за 15–20 днів до промерзання ґрунту. Для полуниці також важливо, щоб до стійких морозів залишалося приблизно 3–4 тижні.

В Україні строки посадки відрізняються залежно від регіону. У південних областях тепла погода може зберігатися довше, тоді як у північних і західних регіонах холодні ночі та промерзання ґрунту можуть настати раніше. Якщо попереду тривале похолодання, краще не ризикувати з новою посадкою у відкритий ґрунт.

Яку полуницю ще можна висаджувати восени

Багато залежить від типу саджанців і стану їхньої кореневої системи. Якщо саджанці слабкі, мають пошкоджене коріння або погано розвинені, пізня осіння посадка може бути особливо ризикованою.

Саджанці в горщиках із закритою кореневою системою.

Їх можна пересаджувати з мінімальним пошкодженням коренів. Це зменшує стрес для рослини, хоча не скасовує потреби в часі для вкорінення.

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Саджанці з відкритим корінням.

Вони чутливіші до пересихання та потребують швидкого висаджування. Наприкінці жовтня їх краще садити лише тоді, коли погода сприятлива й до морозів є достатній запас часу.

Власні вкорінені розетки.

Якщо молоді кущики вже сформували хорошу кореневу систему, їх можна пересадити на постійне місце, поки земля залишається придатною для роботи.

Як правильно посадити полуницю

Щоб молоді рослини мали більше шансів пережити холодний сезон, дотримуйтеся кількох правил:

Оберіть сонячне місце. Полуниця найкраще росте на добре освітленій ділянці з пухким, родючим ґрунтом. Місць, де після дощів надовго застоюється вода, краще уникати. Підготуйте грядку. Приберіть бур’яни та рослинні рештки, розпушіть землю. За потреби внесіть зрілий компост, але не використовуйте свіжий гній безпосередньо перед посадкою. Не заглиблюйте серцевину куща. Центральна точка росту, з якої з’являються нові листки, має залишатися на рівні поверхні ґрунту. Якщо засипати її землею, рослина може загнити. Якщо ж коріння залишиться оголеним, воно може пересихати й пошкоджуватися морозом. Залишайте достатньо місця. Між кущиками зазвичай залишають приблизно 25–35 см, а між рядами — 50–70 см. Точна відстань залежить від сорту та способу вирощування. Полийте після посадки. Якщо земля суха, помірно зволожте її, щоб ґрунт щільно прилягав до коренів. Не допускайте перезволоження грядки.

Як захистити полуницю від морозів

Молоді кущі, які посадили незадовго до зими, потребують особливої уваги. Коли земля охолоне, а погода стане стабільно холодною, грядку можна замульчувати соломою, сухим здоровим листям або іншим повітропроникним матеріалом.

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Не варто вкривати полуницю надто рано, коли ще тепло й волого: під щільним укриттям рослини можуть випрівати. Також не потрібно нагортати мульчу безпосередньо на центральну точку росту.

У регіонах із малосніжними зимами або різкими перепадами температур захист особливо важливий. Водночас укриття не гарантує успішної зимівлі, якщо рослини не встигли вкоренитися.

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