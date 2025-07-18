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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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22
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Чи небезпечно виносити сміття ввечері: що кажуть народні прикмети та церква

Забобони про сміття після заходу сонця побутують і нині. Проте в Православній Церкві України не радить зважати на них.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Сміття

Сміття / © Freepik

У народі побутує повір’я, що ввечері не слід виносити з дому сміття чи будь-які речі. Згідно з цими уявленнями, разом із побутовими відходами людина може «викинути» щастя, здоров’я, добробут або сімейний затишок.

Про це повідомило видання LifeStyle24.

Подібні забобони були поширені в багатьох регіонах України. Вважалося, що після заходу сонця активізуються потойбічні сили, які можуть завдати шкоди. Через це виносити щось із дому в темну пору доби вважалося небажаним. Зокрема, через те що людина нібито може несвідомо позбавитися чогось важливого або цінного.

Водночас у Православній Церкві України наголошують: дотримуватися цього забобону не обов’язково. Священник Олексій Філюк зазначає, що християни мають підтримувати порядок у своїх оселях у будь-який час доби. Як підкреслив священнослужитель, очищення потрібне і для тіла, і для душі: через прибирання в оселі, а також через покаяння та сповідь.

Нині частина українців відходить від старовинних прикмет, а хтось досі прислухається до них — радше з поваги до старших, аніж через віру в містичні наслідки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна ділитися розсадою з сусідами за народними прикметами.

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