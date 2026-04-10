Чи потрібно прати нові рушники

Реклама

Більшість експертів із текстилю та прибирання сходяться на думці: нові рушники не варто використовувати одразу після покупки без прання. Водночас деталі першого прання викликають дискусії — від мінімального догляду до більш ретельної підготовки. В RealSimple зібрали думки фахівців, щоб пояснити, чому перше прання важливе і як зробити його правильно, зберігши м’якість і пухнастість тканини.

Чому нові рушники потрібно прати перед використанням

Експерти переважно погоджуються: прання нових рушників перед першим використанням — це стандартна гігієнічна практика. Причина не лише в чистоті, а й у якості самої тканини.

Текстильна експертка, співзасновниця бренду ettitude, Кат Дей пояснює: «Нові рушники покриваються спеціальними обробними речовинами, які роблять їх візуально м’якими в магазині, але знижують їхню здатність вбирати вологу. Перше прання змиває цей шар і дозволяє волокнам працювати повноцінно».

Реклама

Інакше кажучи, без першого прання рушники гірше вбирають воду і працюють не так ефективно, як повинні.

Інші експерти займають ще більш категоричну позицію. Фахівчиня з прибирання Ізабелла Флорес (Sparkly Maid San Diego) наголошує, що перше прання для неї — обов’язкове правило без винятків.

Серед причин вона називає:

залишки хімічних обробок тканини;

силіконові або захисні покриття;

можливий контакт із руками під час виробництва та пакування;

барвники у кольорових рушниках, які можуть «линяти».

За її словами, нові рушники незалежно від вигляду чи запаху завжди варто прати перед використанням, щоб уникнути зайвого контакту зі сторонніми речовинами та покращити гігієну.

Реклама

Втім, не всі експерти настільки категоричні. Фахівець із мийних засобів Тейлор Сазерленд (Charlie’s Soap) зазначає, що все залежить від виробника.

Деякі рушники можуть проходити легку обробку крохмалем або спеціальними засобами, щоб виглядати більш «об’ємними» на полиці. Такі покриття не є небезпечними, але можуть трохи знижувати поглинання вологи.

Він вважає, що прати перед першим використанням бажано, але не критично обов’язково, якщо рушники виглядають і відчуваються нормально.

Що буде, якщо не прати нові рушники

Думки експертів тут також розділяються: від незначних наслідків до суттєвого впливу на якість та гігієну.

Реклама

Проблеми з поглинанням і комфортом

Якщо пропустити перше прання, рушник може:

гірше вбирати вологу;

просто «розмазувати» воду по шкірі замість висушування;

залишати сліди барвника або обробки на тканинах;

мати легкий «складський» запах.

Деякі рушники через силіконові покриття взагалі спочатку відштовхують воду, що помітно знижує їхню ефективність.

Лінт і залишки волокон

Ще одна поширена проблема — надмірне утворення ворсу (лінту). Під час перших прань нові рушники активно «скидають» дрібні волокна. Якщо почати використовувати їх без прання, цей ворс може залишатися на шкірі.

Потенційні ризики для шкіри

Окремі експерти звертають увагу на можливі сліди хімічних речовин, включно з PFAS — синтетичними сполуками, які використовують для підвищення водо- та брудовідштовхувальних властивостей тканин.

Реклама

Хоча це зазвичай поверхневі залишки, фахівці застерігають: після душу або ванни шкіра більш чутлива, тому контакт із необробленим рушником небажаний.

Якщо ви хочете зменшити ризики, варто обирати рушники з маркуванням PFAS-free або OEKO-TEX, що підтверджує безпечність текстилю.

Як правильно прати нові рушники вперше

Експерти також розходяться у деталях першого прання, але всі погоджуються: робити це потрібно обережно, щоб зберегти м’якість і поглинання.

Оптимальний варіант:

Реклама

тепла вода;

стандартна кількість прального засобу;

без кондиціонера для білизни.

Кондиціонер може створювати плівку на волокнах і знижувати здатність рушника вбирати воду.

Деякі фахівці рекомендують перший цикл прання без порошку, але з додаванням білого оцту.

Це допомагає:

прибрати залишки виробничих обробок;

нейтралізувати запахи;

стабілізувати барвники;

підготувати тканину до подальшого використання.

Після цього рекомендується ще одне прання вже з невеликою кількістю мийного засобу.

Реклама

Найбезпечніший варіант — завжди орієнтуватися на етикетку. Різні матеріали та типи плетіння можуть вимагати різного догляду.

Зазвичай радять: