Чи потрібно чистити огірки / © pexels.com

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Виявляється, подібна звичка не завжди виправдана. В шкірці огірка міститься чимало поживних речовин, яких ми позбавляємося, зчищаючи її.

Чи дійсно важливо чистити огірки перед їжею

Якщо коротко — не обов’язково. Якщо ви добре вимили огірок і його шкірка не має неприємного смаку чи інших причин для видалення, овоч краще їсти неочищеним.

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Огірок складається переважно з води, тому його часто вважають легким та освіжаючим продуктом. Водночас найбільше поживних компонентів зосереджено саме у шкірці. Тому, якщо ви щоразу чистите огірки, варто переглянути цю звичку.

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Чим корисна шкірка огірка

Це не просто тверда частина, яку потрібно прибрати перед приготуванням. Вона містить клітковину, вітаміни та мінерали.

Зокрема, шкірка є джерелом:

клітковини — вона важлива для нормальної роботи травної системи та допомагає довше зберігати відчуття ситості;

вітаміну К — поживної речовини, яка бере участь у процесах згортання крові та важлива для здоров’я кісток;

вітаміну С — антиоксиданту, який, зокрема, потрібен для нормального стану шкіри;

бета-каротину — антиоксидантної сполуки, що є попередником вітаміну А;

магнію — мінералу, необхідного для нормальної роботи організму.

Тому, очищаючи огірок, ми фактично викидаємо частину поживних речовин разом зі шкіркою.

Чому деякі люди все-таки чистять огірки

Попри користь, шкірка подобається не всім. У деяких сортів вона може бути досить щільною, жорсткою або мати виражений гіркуватий смак.

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Причина гіркоти — природні сполуки кукурбітацини. Вони виконують для рослини захисну функцію, допомагаючи відлякувати тварин, які могли б нею харчуватися.

Тому, якщо шкірка здається занадто жорсткою або огірок неприємно гірчить, її цілком можна зняти.

Чи є огірок фруктом

Є ще один цікавий факт: з ботанічної точки зору огірок є фруктом, хоча в кулінарії його традиційно використовують як овоч.

Його висока водянистість і низька калорійність зробили огірок популярним продуктом для легкого харчування. Але якщо їсти його без шкірки, частина поживних речовин залишатиметься на кухонній дошці, а не потраплятиме у вашу тарілку.

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FAQ

Чи потрібно чистити огірки?

Ні, у більшості випадків огірки можна їсти зі шкіркою. Саме в ній міститься значна частина клітковини, вітамінів і мінералів. Якщо шкірка жорстка або має гіркий смак, її можна видалити.

Чи можна їсти огірки зі шкіркою?

Так, огірки можна їсти зі шкіркою, якщо вони добре вимиті та вам подобається їхній смак. Шкірка містить клітковину, вітаміни К і С, бета-каротин та магній, тому очищення може зменшити поживну цінність продукту.

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