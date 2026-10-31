Чи потрібно мити сиру курку перед приготуванням: що кажуть науковці

Курятина / © pixabay.com

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Британське Агентство харчових стандартів (Food Standards Agency, FSA) радить не мити сиру курятину, адже бризки можуть перенести бактерії на руки, робочі поверхні, одяг і кухонне приладдя.

У поясненні FSA зазначено, що навіть невелика кількість цих бактерій може спричинити хворобу. Один зі шляхів зараження — перехресне забруднення від сирої курки.

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Що робити замість миття

Найважливішим заходом для зниження мікробіологічного ризику є ретельна термічна обробка курки .

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Тому замість того, щоб мити м’ясо, бажано дотримуватися деяких основних правил гігієни під час його приготування:

Зберігайте сиру курку окремо від інших продуктів. Важливо запобігти контакту її соку з інгредієнтами, які будуть споживатися сирими.

Використовуйте чисті обробні дошки та посуд. Не використовуйте той самий посуд для обробки сирої курки та готових до вживання страв, не помивши його попередньо.

Мийте руки. Ви повинні робити це з милом і водою після дотику до сирої курки або її упаковки.

Очистіть поверхні. Стільницю, раковину та посуд, що контактував з м’ясом, слід ретельно вимити.

Ретельно прогрійте. Тепло знищує будь-які бактерії, які можуть бути присутніми в їжі, коли буде досягнуто достатньої внутрішньої температури.

FSA радить готувати курку та іншу птицю повністю, дотримуючись інструкцій на упаковці щодо часу й температури. Готове м’ясо має бути гарячим усередині, без рожевих ділянок у найтовстішому місці, а сік — прозорим.

Чому б не помити?

Переконання, що вода очищає м’ясо та знищує бактерії, не підтверджується рекомендаціями щодо безпеки харчових продуктів. Коли ви миєте курку під краном, краплі води можуть переносити мікроорганізми та поширювати їх на ділянки кухні, які спочатку були чистими.

Як згадувалося раніше, цей процес відомий як перехресне забруднення і може стати проблемою, якщо бактерії потрапляють у продукти, які вживаються сирими, такі як салат, або в посуд, який пізніше використовується для приготування інших інгредієнтів.

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Сиру птицю не слід допускати до контакту з готовою їжею, кухонним приладдям і поверхнями. Після роботи з м’ясом потрібно вимити руки з милом, очистити робоче місце та приладдя — це зменшує ризик харчових інфекцій.

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