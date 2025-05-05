Чи потрібно накривати сковороду кришкою під час смаження риби: запам’ятайте раз і назавжди

Як правильно смажити рибу / © Freepik

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Розповідаємо, як правильно посмажити рибу, щоб вона була ніжною всередині й мала хрумку скоринку зовні. Та чи треба накривати сковорідку кришкою під час смаження риби.

Як правильно смажити рибу: чи треба накривати сковорідку кришкою

По-перше, професійні кухарі не рекомендують накривати сковорідку кришкою під час смаження риби. Багато хто так робить, вважаючи, що таким чином риба краще просмажиться. Однак це помилка, якої не слід робити. Накрита кришкою риба тушкується, бо вода не випаровується, а залишається всередині. Замість смаженої риби можна отримати варену без апетитного хрумкого рум’янцю. Тому експерти радять смажити рибу лише на відкритій сковороді.

По-друге, перед смаженням риби треба обов’язково приготувати панірування. Щоб отримати хрустку скоринку, її треба обваляти в борошні чи сухарях, також можна зробити кляр. Борошно під впливом високої температури перетворюється на тонку скоринку. Скоринка з панірувальних сухарів буде більш товстою і насиченою. А кляр надасть рибі соковитості та ніжності всередині й одночасно сформує хрустку золотаву оболонку ззовні.

По-третє, необхідно смажити рибу на добре розігрітій сковорідці, однак вогонь має бути середнім. Тоді риба не прилипатиме до сковорідки й рівномірно просмажиться. Оптимальний час для смаження — 5 хвилин з кожного боку. Олію краще брати рафіновану, вона не змінить смаку риби і не горітиме за високої температури.

По-четверте, вид риби також має велике значення. Найкраще для смаження підходять ті види риби, які мають щільну текстуру: судак, тріска, морський окунь, також можна брати сьомгу та форель.

Секрет смачної соковитої смаженої риби з хрусткою рум’яною скоринкою — це поєднання правильної підготовки, вибору підходящої олії, оптимального температурного режиму і відсутності кришки на пательні. Якщо дотриматися цих простих рекомендацій, можна перетворити навіть недорогу річкову рибу на справжній витвір кулінарного мистецтва.