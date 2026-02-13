Чи потрібно накривати сковороду кришкою під час смаження риби: запам’ятайте раз і назавжди

Під час смаження риби навіть досвідчені господині нерідко припускаються помилок, які впливають на смак, консистенцію й аромат. Одна з найчастіших — неправильне використання кришки. Здається, це дрібниця, але саме вона здатна повністю зіпсувати страву, позбавивши готові шматочки риби жаданої хрусткої скориночки.

Чому кришка може зіпсувати страву. Якщо накрити рибу кришкою під час смаження, всередині сковороди створюється парова подушка. Через це шматочки не обсмажуються, а тушкуються. Замість рум’яної скоринки ви отримуєте м’яку та водянисту поверхню, яка легко розвалюється. Крім того, зайва волога робить смак менш яскравим, а рибний запах — більш вираженим, що подобається не всім.

Коли кришка категорично не потрібна. Під час смаження на олії, коли вам важливо отримати хрустку скоринку та щільну структуру, кришка лише завадить. Відкритий доступ повітря дає можливість рибі рівномірно підрум’янитися й залишитися соковитою всередині.

Коли накривати можна. Є лише один виняток — якщо ви вже обсмажили рибу до золотистості з обох боків і хочете довести її до готовності на мінімальному вогні. У цьому разі накрити кришкою можна, але лише після того, як риба вже підрум’янилася. Такий крок дозволяє зберегти соковитість великих шматків, не перетворюючи їх на тушковану масу.