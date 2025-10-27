Чи потрібно обрізати хризантеми на зиму, чи потрібно викопувати на зиму

Догляд за хризантемами восени

Хризантеми є одними з останніх квітів, які прикрашають сад яскравими барвами безпосередньо перед приходом зими. Однак, для того, щоб ці осінні красуні успішно пережили холоди і знову порадували рясним цвітінням наступного року, надзвичайно важливо правильно підготувати їх до зимового спокою. Залежно від сорту, деякі хризантеми можна залишити зимувати у відкритому ґрунті, тоді як інші потребують обов’язкового викопування та зберігання в приміщенні.

Чи потрібно обрізати хризантеми на зиму

Обрізати хризантеми восени необхідно, але робити це варто не одразу після завершення цвітіння. Найкращий час для цієї процедури настає, коли квіти повністю відцвіли і погода стабільно холоднішає, після перших заморозків. Надто рання обрізка, поки тепло, може спровокувати небажаний ріст нових пагонів, що лише послабить рослину перед зимою.

Стебла рослини обрізають, залишаючи над землею короткі пеньки заввишки 10–15 сантиметрів.

Обрізка має кілька важливих переваг:

Вона суттєво зменшує ризик розвитку грибкової гнилі під шаром снігу та вологи.

Значно полегшує процес укриття рослин, що залишаються в ґрунті.

Сприяє стимуляції весняного відновлення та росту нових пагонів.

Перед тим як провести обрізку, бажано ретельно очистити прикореневу зону куща від будь-якого сухого листя, бур’янів та сміття. Це необхідно для того, щоб не залишати вологих ділянок, які можуть стати притулком для шкідників або розсадником хвороб на зимовий період.

Чи потрібно обрізати хризантеми на зиму

Визначення необхідності викопування хризантем повністю залежить від їхнього сорту та, головним чином, від їхньої морозостійкості.

Хризантеми, які обов’язково потрібно викопувати (теплолюбні сорти)

До цієї групи належать рослини, які погано переносять суворі або навіть помірні морози, особливо в умовах вологої ґрунту:

Великоквіткові хризантеми є найбільш чутливими до холоду, оскільки вони часто виводилися для комерційного вирощування і мають меншу природну стійкість.

Декоративні або південні сорти також потребують обов’язкового викопування.

Шаровидні хризантеми (їх ще називають мультифлора) також належать до теплолюбних сортів, і їх зазвичай рекомендується викопувати або переносити в приміщення, особливо в регіонах із суворими зимами або нестабільним температурним режимом. Ці сорти мають компактну, але поверхневу кореневу систему, що робить їх вразливими до вимерзання.

Для цих сортів викопування разом із грудкою землі та зберігання у прохолодному, але не морозному місці (при температурі від 0 до +6 тепла) є єдиною гарантією їхнього збереження до весни.

Хризантеми, які можна залишати в ґрунті (морозостійкі сорти)

До цієї групи належать сорти, які еволюційно пристосовані до холодного клімату:

Корейські хризантеми є найбільш морозостійкими та витривалими.

Дрібноквіткові садові хризантеми також здатні успішно перезимувати у відкритому ґрунті.

Ці сорти можна сміливо залишати в саду, проте після обрізки вони обов’язково потребують надійного укриття товстим шаром мульчі та ялиновим лапником, щоб захистити кореневу шийку від сильних морозів та вологи.

Загальне правило, якщо ви не впевнені у сорті або зими у вашому регіоні дуже суворі, краще перестрахуватися і викопати найбільш цінні або декоративні кущі.

Як зберігати викопані хризантеми

Викопувати хризантеми рекомендується після того, як температура повітря стабільно знизиться, але ще до настання сильних морозів.

Кущ обережно викопують разом із великою грудкою землі навколо кореневої системи.

Рослини пересаджують у неглибокі горщики або ящики, використовуючи вологу землю або пісок.

Кореневища найкраще зберігати у прохолодному, темному приміщенні, як-от льох, підвал чи неопалюваний гараж. Оптимальною вважається стабільна температура +2…+6°C. Слід уникати занадто високих температур, які можуть спровокувати передчасний ріст.

Полив протягом зимового спокою полив має бути мінімальним, лише для того, щоб коріння не пересохло. Земля повинна бути лише злегка вологою.

Навесні, коли загроза поворотних заморозків остаточно мине і ґрунт прогріється, кущі можна знову висаджувати на постійне місце у відкритий ґрунт.

Як захищати обрізані хризантеми

Для тих морозостійких хризантем, які залишаються зимувати надворі, необхідно створити надійний захист.

Після обрізання навколо кореневої шийки слід насипати шар мульчі завтовшки 10–15 сантиметрів. Для мульчування найкраще підходять торф, перегній, тирса або сухе листя. Це забезпечує додаткову теплоізоляцію коренів.

Зверху на мульчу рекомендується накрити кущі гілками хвойних дерев або ялиновим лапником. Таке укриття створює необхідний повітряний прошарок, який не дозволяє рослині запріти, як це може статися під поліетиленом або щільною плівкою, і надійно захищає від вимерзання.

Укриття знімають навесні не поспішаючи, поступово, коли вже не очікується сильних нічних морозів.

Дотримання цих правил є запорукою того, що навесні хризантеми потужно відновляться і щедро віддячать садівникові пишним осіннім цвітінням.