Чи потрібно перевертати банки з кришкою, яка закручується: навіть не всі досвідчені кухарі знають

Навіщо перевертати банки з консервацією: коли це потрібно робити, а коли — ні / © Pixabay

Реклама

Цей ритуал почався з бляшаних кришок, які закривалися "під ключ", тому що вони потребували додаткового захисту від протікання. Коли ми перевертали банку, то рідина контактувала з кришкою, що допомагало в герметизації та стерилізації. Саме завдяки такій простій процедурі продукт зберігався довше.

Науково це дуже просто пояснити: коли кришки торкається гарячий вміст банки, то на внутрішній її поверхні вбиваються всі потенційні бактерії. В процесі охолодження в перевернутому положенні кришка "втягується", чим створює вакуум. Особливо важливим це було для консервації з високим вмістом кислоти (огірки, помідори), адже тут бактерії можуть розвиватися швидше.

Але чи потрібно завжди перевертати банки з консервацією? Виявляється, що не всі вони потребують додаткової процедури.

Реклама

Коли потрібно перевертати, а коли — ні: все залежить від типу кришки

Не всі кришки для банок однакові. І саме від них залежить, чи потрібно перевертати ємності після стерилізації.

Бляшані "під ключ"

Класичні кришки, які використовуються зі спеціальною машинкою для закатування. Для них перевертання обов’язкове. Адже, коли гаряча вода контактує з кришкою, то вона стерилізує її поверхню. А під час охолодження кришка деформується, чим додатково герметизується. Основні переваги таких кришок полягають в додатковій стерилізації та герметизації, а це знижує ризик псування продукції.

Щоб правильно перевернути банку з консервацією, використовуйте рушник чи рукавички. Так ви уникнете опіків. Банки залишаються перевернутими до повного охолодження. Якщо ви погано закрутили кришку, то одразу після перевертання побачите протікання. Це вказує на те, що банку слід перезакатати.

Кришка "твістоф"

Кришки, які закручуються, є сучасними альтернативами старим бляшаним кришкам "під ключ". Вони відрізняються наявністю полімерного покриття, яке під впливом гарячої води розширюється, чим створює герметичне ущільнення. Однак, тут є важливий нюанс: такі банки не перевертаються.

Реклама

Річ в тім, що в перевернутому положені надмірний об’єм гарячої рідини може пошкодити полімерне покриття, а це призведе до втрати герметичності. Додатково кришка "твістоф" охолоджується швидше, ніж сама банка. Тому може виникнути здуття через тиск.

Закручувати такі кришки потрібно щільно, але не використовуючи надмірних зусиль. Після цього залишіть консервацію в звичайному положенні до охолодження. Коли банка охолодиться, злегка натисніть на центр кришки, якщо ви не почули "клац", значить вона закрита правильно.