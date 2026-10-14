Чи потрібно переводити годинник на телефоні у жовтні 2026 року: що варто перевірити

Які пристрої переводять час автоматично / © pexels.com

Реклама

О 04:00 стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад — на 03:00. Водночас власникам смартфонів, комп’ютерів та іншої електроніки зазвичай не доведеться нічого налаштовувати самостійно.

Чи потрібно вручну переводити годинник на телефоні, які пристрої змінюють час автоматично та що робити, якщо після переходу показники залишилися незмінними — розповідаємо далі.

Реклама

Чи потрібно переводити годинник на телефоні вручну

Більшість сучасних смартфонів автоматично переходять на зимовий час. Це стосується пристроїв на Android та iOS, зокрема iPhone. Однак автоматична зміна залежить від налаштувань дати, часу й часового поясу.

Реклама

Щоб телефон правильно показував час після переходу, перевірте відповідні параметри.

На Android:

Відкрийте налаштування смартфона. Перейдіть до розділу «Дата й час». Залежно від виробника він може розташовуватися в меню «Система» або «Загальне керування». Увімкніть автоматичне встановлення часу та часового поясу, якщо такі опції доступні.

На iPhone:

Відкрийте «Параметри». Виберіть «Загальні», а потім «Дата і час». Активуйте опцію «Автоматично».

Після цього смартфон має самостійно синхронізувати час відповідно до встановленого часового поясу та доступних системних даних.

Реклама

Якщо автоматичне налаштування вимкнене, час може не змінитися. У такому разі варто перевірити параметри вручну й переконатися, що вибрано правильний часовий пояс.

Які пристрої переводять час автоматично

Не лише смартфони можуть самостійно змінювати показники годинника. Це також стосується багатьох комп’ютерів, ноутбуків, планшетів і смартгодинників.

Водночас поведінка різних пристроїв залежить від їхніх налаштувань, програмного забезпечення та способу синхронізації часу:

Комп’ютери й ноутбуки. Windows та інші сучасні операційні системи зазвичай змінюють час автоматично, якщо відповідну функцію активовано. Смартгодинники. Більшість моделей отримують інформацію про час зі смартфона або мережі, тому зазвичай не потребують ручного налаштування. Планшети. Пристрої з автоматичною синхронізацією часу переходять на новий час за аналогічним принципом, що й телефони. Електронні годинники з підключенням до Мережі. Якщо вони синхронізуються з Інтернетом або радіосигналом, зміна може відбутися автоматично.

Після переходу все ж варто перевірити час на пристроях, від яких залежить ваш розклад: робочому комп’ютері, будильнику або техніці з таймером.

Реклама

Які годинники потрібно переводити вручну

Механічні та кварцові годинники без функції автоматичної синхронізації самостійно час не змінюють. Це стосується як наручних моделей, так і багатьох пристроїв удома.

Вручну потрібно перевірити:

настінні та настільні годинники зі стрілками;

механічні будильники;

електронні годинники без автоматичного налаштування;

годинники на мікрохвильових печах, духовках та іншій побутовій техніці;

годинники в автомобілях, якщо вони не синхронізуються автоматично.

Якщо пристрій має підключення до інтернету, GPS або радіосигналу, він може змінювати час самостійно. Тому перед ручним налаштуванням краще перевірити інструкцію виробника.

Що робити, якщо телефон не перевів час автоматично

Якщо після переходу смартфон продовжує показувати старий час, необов’язково одразу змінювати його вручну. Спочатку перевірте кілька налаштувань:

Переконайтеся, що автоматичний час увімкнений. Перевірте відповідну опцію в налаштуваннях дати й часу. Перевірте часовий пояс. Для України має бути встановлений відповідний місцевий часовий пояс. Неправильне значення може спричинити розбіжність. Перевірте підключення до Мережі. Деяким пристроям потрібен доступ до мережі для синхронізації часу. Перезапустіть смартфон. Якщо налаштування правильні, але час не оновився, перезапуск іноді допомагає застосувати зміни. Звірте час із надійним джерелом. Після налаштування перевірте, чи збігаються показники смартфона з офіційним київським часом.

Якщо проблема залишається, перевірте інструкцію до пристрою або зверніться до служби підтримки виробника.

Коли Україна переходить на зимовий час 2026 року

Перехід на зимовий час в Україні запланований на ніч проти 25 жовтня 2026 року. О 04:00 стрілки потрібно перевести на 03:00, тобто на годину назад.

Після зміни часу ранок за годинником настане раніше, а світатиме за літніми показниками годинника на годину раніше. У ніч переходу можна буде поспати на годину довше, якщо звичний режим сну та ранкові справи це дозволяють.

Попри ухвалення Верховною Радою 2024 року законопроєкту про скасування сезонного переведення часу, станом на жовтень 2026 року він не набув чинності. Тому перехід цієї осені відбудеться за чинними правилами.

FAQ

Чи потрібно переводити годинник на телефоні вручну 2026 року?

Зазвичай ні. Смартфони на Android та iPhone автоматично змінюють час, якщо ввімкнено відповідні налаштування дати, часу й часового поясу. Якщо автоматичний режим вимкнений або пристрій налаштований неправильно, час потрібно перевірити й за потреби змінити вручну.

Коли переводять годинники на зимовий час 2026 року в Україні?

Перехід відбудеться в ніч проти 25 жовтня 2026 року. О 04:00 стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад — на 03:00. Смартфони та багато комп’ютерів зроблять це автоматично, а механічні годинники доведеться налаштувати вручну.

Новини партнерів