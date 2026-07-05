Чи потрібно під час грози вимикати побутову техніку з розеток: експерти поставили всі крапки над "і"

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Питання про те, чи обов’язково знеструмлювати домашню побутову техніку під час грози та блискавки, хвилює багатьох. Експерти кажуть, що вимикати техніку з розеток під час грози та блискавки не просто можна, а навіть необхідно, адже це пряма загроза життю.

Про це пишуть Komputer Świat.

Чому потрібно вимикати побутову техніку з розеток під час грози

Навколо цієї теми сформувалося багато міфів, проте реальність виявилася значно складнішою, ніж вважає більшість людей. Ключ до розуміння проблеми ховається у фізичній природі самих блискавок.

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Найнадійнішим рішенням є вимикати все з розеток. Голова організації Skywarn Polska Артур Суровецький пояснив, що наслідки негоди безпосередньо залежать від типу атмосферного розряду. Якщо за стандартних негативних ударів захисні системи та громовідводи здатні вберегти оселю, то справжню небезпеку становлять значно рідкісніші, але колосальні за потужністю позитивні розряди.

Такі блискавки генерують величезне електромагнітне поле, яке провокує явище індукції в кабельній мережі будинку. Як наслідок, всередині домашньої проводки виникають струми, здатні буквально «спопелити» чутливу електроніку.

Причому цей процес може відбутися навіть тоді, коли в будівлі заздалегідь вимкнули головні запобіжники.

Найбільш руйнівний тип блискавки можна впізнати за візуальними та акустичними ознаками: її розряд є ідеально прямим і сліпуче яскравим, а супутній гуркіт грому нагадує потужний гарматний залп або вибух.

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Тобто, чим сильнішою є гроза і блискавки, тим швидше потрібно вимкнути все побутове обладнання вдома з розеток.

Єдиним ефективним способом захисту цінного обладнання під час потужної негоди залишається фізичне від’єднання дротів від електромережі. Якщо знехтувати цим правилом, ймовірність пошкодження апаратури, звісно, буде невисокою, але далеко не нульовою.

На Україну суне грозова погода

Нагадаємо, що з 2 липня до західних областей України з Європи прорветься активний атмосферний фронт, який принесе грози, град, помірні чи значні дощі та шквали вітру до 15–20 м/с.

Через негоду, що може ускладнити рух транспорту і роботу комунальних служб, там оголошено жовтий рівень небезпеки.

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Температура знизиться: загалом на заході буде +26…+31°, а у Львові — лише +22…+24°. Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що це стане початком послаблення спеки, яке 3–4 липня пошириться на решту території країни.

Водночас на більшій частині України поки що утримується суха і спекотна погода через розпечене тропічне повітря. Денна температура в більшості областей становитиме +29…+34°, у Києві очікується +30…+32°, в Одесі +29…+31°.

У Дніпрі та Харкові повітря прогріється до +31…+36°. У центральних і південних регіонах місцями прогнозують сильну спеку до +35…+37°, причому у Харкові перші дощі та зниження температури чекають лише 4 липня.

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