Чи потрібно поливати рослини взимку: поради експерта, які збережуть сад здоровим до весни

Полив

Реклама

Взимку багато хто прибирає лійку подалі, вважаючи, що рослини не потребують вологи. Та садівники застерігають: повна відмова від поливу в холодну пору може нашкодити зимовому саду.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Попри уповільнення росту та стан спокою, рослини не припиняють споживати воду. Під час сухої та вітряної зими ґрунт, особливо в горщиках, швидко висихає. У результаті коріння страждає від нестачі вологи, рослини слабшають і навесні можуть вийти з холодів зневодненими та пошкодженими.

Реклама

Експерт Кріс Боннетт пояснює: поширена помилка — повністю припиняти полив узимку. За його словами, правильний підхід — не відмова від води, а зміна графіка та способу поливу залежно від сезону.

Коли поливати взимку

Фахівець радить уникати поливу за мінусової температури або під час сильного снігу. Найкращий час — м’які дні без морозів і періоди посухи. Особливої уваги потребують контейнерні рослини, адже вони втрачають вологу швидше за ті, що ростуть у відкритому ґрунті.

За орієнтовними рекомендаціями, рослини в горщиках можуть потребувати поливу раз на один-два тижні, у ґрунті — раз на два-чотири тижні, а чагарники — приблизно кожні два-три тижні. Водночас садівникам радять перед поливом перевіряти стан ґрунту: якщо верхній шар сухий, рослину слід зволожити.

Як поливати без шкоди

Поливати краще зранку, щоб волога встигла увібратися до нічного похолодання. Експерти радять не обмежуватися поверхневим збризкуванням, а зволожувати ґрунт повільно й глибоко. Це сприяє зміцненню кореневої системи.

Реклама

Додатково допоможе мульчування — шар мульчі навколо основи рослин зберігає вологу та захищає коріння від холоду. Також важливо стежити за станом листя: пониклі або підсохлі кінчики можуть свідчити про зневоднення.

Нагадаємо, морозостійкі багаторічники з ефектним листям зберігають декоративний вигляд навіть узимку. Експерти назвали рослини, які витримують суворі морози без додаткового укриття та залишаються привабливими протягом усього року.