Чи потрібно прати шкарпетки навиворіт: правильний спосіб для чистоти та довговічності

І тут виникає логічне запитання, яке дедалі частіше гуглять: чи потрібно прати шкарпетки навиворіт і чи справді це впливає на чистоту?

В Real Simple відповідають: так, і ефект від цього простого кроку відчутний.

Чому шкарпетки накопичують так багато бруду і запаху

Шкарпетки — це один із найбільш «активних» елементів гардероба. Вони щодня працюють у складних умовах: тепло, волога, тертя і закрите взуття створюють ідеальне середовище для бактерій.

Зовні вони збирають пил, бруд і мікрочастинки з підлоги. Але справжня проблема — всередині. Саме там:

постійно виділяється піт (а на стопах його дуже багато);

накопичуються відмерлі клітини шкіри;

активно розмножуються бактерії та грибки.

Через це шкарпетки можуть ставати джерелом не лише неприємного запаху, а й подразнень чи грибкових проблем.

Прати шкарпетки навиворіт: навіщо це взагалі потрібно

Найбрудніша частина шкарпетки — це саме внутрішній бік, який весь день контактує зі шкірою.

Коли ви вивертаєте шкарпетки перед пранням, відбувається важлива річ: пральний засіб і механічне очищення працюють там, де це найбільше потрібно.

Інакше кажучи:

краще вимивається піт і запах;

ефективніше знищуються бактерії;

тканина очищується глибше, а не поверхнево.

Це простий побутовий лайфгак, який реально покращує гігієну прання.

Ще один бонус: шкарпетки довше мають новий вигляд

Прання навиворіт — це не тільки про чистоту, а й про зовнішній вигляд.

Коли шкарпетки вивернуті:

зовнішня частина менше треться об інший одяг;

кольори і малюнки довше залишаються яскравими;

зменшується ризик затяжок і потертостей;

білі шкарпетки менше тьмяніють і «сідають» від випадкових фарбованих речей у барабані.

Тобто вони довше мають акуратний вигляд, без ефекту «після сотні прань».

Як прати шкарпетки правильно: прості правила, які працюють

Щоб шкарпетки справді були чистими, одного вивертання замало — важливий загальний підхід.

Замочування для складних випадків

Якщо шкарпетки сильно забруднені або мають стійкий запах, варто замочити їх у теплій воді з м’яким пральним засобом. Це допомагає «розбити» бруд ще до основного циклу.

Засоби для плям

Якщо є локальні забруднення, краще попередньо обробити їх плямовивідником — так результат прання буде значно кращим.

Оптимальний режим прання

Зазвичай найкраще працює делікатний або стандартний режим із прохолодною чи теплою водою та м’яким порошком. Спортивні моделі витримують інтенсивніше прання, а вовняні потребують обережності.

Щоб пари не губилися

Щоб не шукати другу шкарпетку по всій пральній машині, їх можна з’єднати перед пранням або використовувати сітчастий мішечок.

Сушіння теж має значення

Більшість шкарпеток можна сушити у сушильній машині, але натуральні тканини краще сушити у природний спосіб. А свіже повітря ще й додатково зменшує кількість бактерій.

