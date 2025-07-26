Чи потрібно скошувати бадилля картоплі: що про це кажуть досвідчені городники

Що дає скошування бадилля картоплі / © Фото з відкритих джерел

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Багато шкідників орієнтуються насамперед на надземну частину картоплі — її бадилля. Саме тому досвідчені городники скошують його заздалегідь: це допомагає зменшити ризик появи на ділянці комах, які “полюють” на картоплю. Водночас слід усвідомлювати, що такий захід не гарантує повного захисту — деякі шкідники здатні оминати цю перепону.

Наприкінці літа, особливо з наближенням серпня, картопля стає вразливішою до різних хвороб — передусім до фітофторозу. Один із дієвих профілактичних методів, яким користуються досвідчені городники, — це скошування бадилля. Така практика суттєво знижує ризик розвитку більшості захворювань і сприяє оздоровленню насаджень.

Картопля витрачає багато поживних речовин на утримання зеленої маси — бадилля. Але якщо вчасно його прибрати, рослина зосередить усі внутрішні ресурси на формуванні бульб. У результаті вони виростають значно більшими й соковитішими, адже всі сили йдуть саме на їхнє дозрівання.

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