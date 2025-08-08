Чи потрібно відчиняти двері пральної машинки після прання: як правильно її сушити, щоб не було плісняви

Як правильно провітрювати та сушити пральну машинку

Багато хто з нас після прання автоматично залишає дверцята пральної машини відчиненими, вважаючи, що цього достатньо для провітрювання. Однак експерти стверджують, що цей звичний ритуал не є найефективнішим. Для повного просушування та запобігання появі неприємного запаху та плісняви потрібно дотримуватися кількох важливих правил.

Чому одних відкритих дверцят недостатньо для просушування

Згідно з рекомендаціями фахівців сервісних центрів та виробників побутової техніки, основна проблема криється в залишковій волозі, яка накопичується в прихованих відсіках машини. Зокрема, це стосується лотка для мийних засобів, зливного фільтра та гумових ущільнювачів. Якщо відкривати лише дверцята барабана, волога в цих місцях залишається, створюючи ідеальне середовище для розвитку грибка, плісняви та бактерій.

Професійні інженери-техніки підкреслюють, що найчастіше джерелом неприємного запаху є саме відсік для порошку та кондиціонера. Залишки мийних засобів, змішуючись із водою, перетворюються на сприятливе середовище для мікроорганізмів.

Як правильно доглядати за пралкою, як її просушувати

Щоб запобігти проблемам, експерти радять дотримуватись таких рекомендацій:

В першу чергу, наголошують, що після прання потрібно залишати лоток для мийних засобів відкритим . Цей відсік є ключовим для правильного провітрювання. Відкритий лоток забезпечує відведення вологи з внутрішніх порожнин машинки, запобігаючи застою води та розмноженню мікроорганізмів.

Відкривати дверцята барабана, але не повністю. Невеликої щілини достатньо для циркуляції повітря. Залишати дверцята відчиненими повністю на тривалий час не потрібно.

Обов’язково протирати ущільнювачі. Після кожного прання протирайте гумову манжету люка сухою ганчіркою. Це допоможе уникнути накопичення вологи та бруду.

Як позбутися плісняви та неприємного запаху в пральній машинці

Якщо ви вже помітили ознаки плісняви або відчуваєте стійкий неприємний запах, потрібно провести дезінфекцію.

Нанесіть перекис водню (концентрацією не менше 9%) на м’яку тканину і ретельно протріть усі внутрішні поверхні, особливо гумовий ущільнювач. Перекис ефективно знищує грибок.

Запустіть цикл прання при високій температурі (від 60°C). Можна додати у відсік для порошку спеціальні таблетки для чищення пральних машин або ж розтерти таблетки перекису водню. Таку процедуру слід проводити без завантаження білизни.

Навіть найретельніший догляд за машиною буде менш ефективним, якщо у приміщенні, де вона встановлена, висока вологість. Забезпечте хорошу циркуляцію повітря у ванній кімнаті або іншому приміщенні. Регулярне провітрювання значно знижує ризик утворення вогкості всередині техніки.

Дотримання цих простих, але ефективних правил допоможе підтримувати вашу пральну машину в ідеальному стані, забезпечуючи її свіжість та довговічність.