Чи потрібно вигулювати кішок: експерти дали відповідь на це запитання

Чи можна вигулювати кішок на повідці / © www.freepik.com/free-photo

Що кажуть експерти стосовно вигулу котів на повідці

Фахівці благодійної організації із захисту тварин «Blue Cross» пояснюють, що більшість кішок не люблять, коли їх обмежують у свободі. Тримання на руках чи використання шлейки викликає у них сильний стрес і навіть паніку. Про це пише ресурс OBOZ.UA.

Кішки за своєю природою — незалежні й допитливі істоти. Вони звикли досліджувати територію на власних умовах, із відчуттям контролю над ситуацією. Повідець чи шлейка забирають у них цю свободу.

Чому вигул може бути небезпечним для кішки

Стрес і паніка. Незнайоме середовище, гучні звуки чи присутність інших тварин можуть налякати кота.

Прив’язаність до дому. Для більшості котів найкомфортніше місце — власна територія. Обмеження у вигляді шлейки суперечить їхній природі.

Ризик втечі. Якщо тварина зірветься з повідка, шансів повернути її дуже мало. Це створює небезпеку від транспортних засобів чи інших загроз.

Чи бувають винятки

Хоча загалом вигулювання котів не рекомендується, деякі домашні улюбленці здатні поступово звикнути до шлейки. Найкраще починати привчати їх у ранньому віці, коли вони більш гнучкі до нового досвіду.

Якщо ви все ж хочете спробувати, робіть це поступово, використовуйте надійну шлейку й завжди пам’ятайте про безпеку тварини.