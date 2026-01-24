Чи потрібно вимикати техніку з розеток під час блекаутів: пояснення експертів

Чи потрібно вимикати техніку з розеток / © pexels.com

В Україні знову повернулися аварійні та планові вимкнення електроенергії. Для побутової техніки вони можуть обернутися фатальними наслідками. Майстри-електрики попереджають: найбільша небезпека криється не у самому знеструмленні, а в моменті відновлення живлення, коли в мережі виникають стрибки напруги.

ТСН.ua зібрав ключові поради електриків щодо захисту побутової техніки під час блекаутів на основі матеріалу УНІАН та рекомендацій експертів видання House and Gardens.

Фахівці пояснюють: один різкий імпульс струму здатен за лічені секунди зіпсувати дорогу техніку — від телевізорів і комп’ютерів до систем опалення. Саме тому під час вимкнення світла радять не залишати частину приладів під’єднаними до розеток.

Чому вимкнення світла небезпечне для техніки

Побутова техніка розрахована на стабільну напругу в межах 220 вольтів із допустимим відхиленням ±10%. Під час блекауту напруга в мережі зникає повністю, а після відновлення може різко вийти за безпечні межі — як у бік зниження, так і перевищення.

За надто низької напруги мотори й компресори працюють із підвищеним навантаженням і перегріваються. Якщо ж показники перевищують норму, згоряють блоки живлення та мікросхеми. За критичних значень поломка відбувається миттєво — із характерним запахом гару.

Сім приладів, які варто від’єднувати під час блекаутів

Телевізори та домашні кінотеатри.

Сучасні телевізори мають чутливу електроніку. Перепад напруги під час відновлення електропостачання може повністю вивести з ладу як екран, так і внутрішні плати. Системи опалення, вентиляції та кондиціонування.

Електрики радять або повністю знеструмлювати ці системи, або вимикати їх через автоматичні вимикачі. Це знижує ризик пошкодження дорогого обладнання. Кухонна техніка.

Холодильники, морозильні камери та деякі мікрохвильові печі особливо вразливі. Коли електроенергія повертається, одночасний запуск кількох приладів може перевантажити мережу. Пральні та сушильні машини.

Якщо вимкнення сталося під час роботи, різкий повторний запуск здатен пошкодити електронні плати або запобіжники. Wi-Fi роутери та модеми.

Інтернет-обладнання часто ігнорують, але саме воно нерідко виходить з ладу після стрибків напруги, залишаючи дім без зв’язку. Системи домашньої безпеки.

За відсутності резервного живлення такі системи краще від’єднати, щоб уникнути пошкодження датчиків або центрального блоку. Комп’ютери та ігрові консолі.

Перепад напруги може не лише зіпсувати пристрій, а й знищити дані без можливості відновлення. Саме тому комп’ютерну техніку радять вимикати однією з перших.

Експерти застерігають: якщо телефон у момент відновлення електроенергії підключений до зарядного пристрою, він також ризикує вийти з ладу. Тому під час блекауту зарядні кабелі краще виймати з розеток.

Як захистити техніку від перепадів напруги

Фізично витягнути вилку з розетки — найнадійніший, але не завжди зручний спосіб уберегти техніку. Саме тому електрики радять використовувати додаткові пристрої захисту, які працюють автоматично та зменшують ризик поломок.

Реле напруги — це один із найпростіших і найдоступніших способів захисту. Реле напруги постійно «стежить» за показниками в мережі. Щойно напруга виходить за безпечні межі, пристрій миттєво розмикає ланцюг і припиняє подачу електрики до техніки. Перевага реле в тому, що користувач може самостійно задати допустимий діапазон напруги. Особливо актуальне таке рішення для холодильників, комп’ютерів і морозильних камер — приладів, які зазвичай працюють цілодобово і не мають власного захисту.

Мережеві фільтри — на відміну від звичайних подовжувачів, мережеві фільтри мають вбудовані елементи захисту. Вони ефективно гасять короткочасні імпульсні перешкоди, захищають від короткого замикання та перевантаження мережі. Втім, електрики застерігають: більшість мережевих фільтрів погано справляються саме зі значними стрибками напруги. Тому їх варто розглядати як базовий рівень захисту, а не повноцінне рішення для дороговартісної техніки.

Стабілізатори напруги — ці пристрої працюють активніше: якщо напруга в мережі падає — стабілізатор її підвищує, якщо зростає — знижує до безпечного рівня. Саме тому стабілізатори вважають одним із найефективніших способів захисту чутливої електроніки. Бюджетні моделі зазвичай релейні, дорожчі — електромеханічні. Найчастіше стабілізатори використовують для пральних машин, холодильників, комп’ютерів та телевізорів. Існують також потужні моделі, здатні стабілізувати напругу одразу для всієї оселі.

Джерела безперебійного живлення — «безперебійники» поєднують функції мережевого фільтра та стабілізатора. Їх головна перевага — акумулятор усередині, який дає кілька хвилин роботи після зникнення світла. Цього часу достатньо, щоб коректно вимкнути комп’ютер, зберегти файли й уникнути пошкодження даних. Водночас електрики наголошують: ДБЖ не варто розглядати як повноцінний стабілізатор для всієї техніки — він найкраще підходить саме для комп’ютерів і офісного обладнання.

Встановлення захисного обладнання в електрощиток — найрадикальніше й водночас найнадійніше рішення. Така система реагує на будь-яке відхилення напруги й автоматично відключає електропостачання у всій квартирі чи будинку. Перевага очевидна: техніка фізично не отримує небезпечну напругу. Недолік — складність монтажу. Установлювати такі пристрої має лише кваліфікований електрик, який правильно розрахує навантаження та підбере відповідне обладнання.

