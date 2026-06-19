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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
455
Час на прочитання
2 хв

Чи потрібно витягати зарядкний пристрій з розетки, коли він не використовується: перевірка, факти та ризики

Багато людей залишають зарядні пристрої постійно підключеними до розетки — навіть тоді, коли телефон чи ноутбук уже від’єднано.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Чи потрібно витягати зарядку з розетки

Чи потрібно витягати зарядний пристрій з розетки / © pexels.com

Це зручно, але постає логічне запитання: чи витрачає зарядний пристрій електроенергію та чи є в цьому приховані ризики? Тести й вимірювання показують, що відповідь не така драматична, як здається, але нюанси все ж є.

Чи споживає зарядний пристрій електроенергію без ґаджета

Сучасні зарядні пристрої працюють як імпульсні блоки живлення. Коли вони підключені до розетки, але не заряджають ґаджет, вони переходять у режим очікування.

У цьому режимі:

  • пристрій однаково споживає електроенергію;

  • водночас її кількість дуже мала;

  • зазвичай це частки ват (менше 0,5–1 Вт).

У реальному житті це означає, що одий зарядний пристрій майже не впливає на рахунок за електроенергію. Навіть якщо залишити його в розетці на рік, витрати будуть мінімальними.

Що таке «фантомне споживання»

Зарядні пристрої входять до цієї категорії, але вони одні з найменших «споживачів» у домі.

Набагато більше електроенергії у standby-режимі можуть витрачати:

  • телевізори;

  • ігрові консолі;

  • Wi-Fi роутери;

  • комп’ютери в сплячому режимі.

Чи є сенс витягати зарядний пристрій з розетки

З погляду економії:

  • вплив мінімальний;

  • для одного пристрою — майже непомітний;

  • у масштабі багатьох пристроїв — невеликий, але накопичується.

З погляду практичності:

  • постійне відключення необов’язкове;

  • сучасні пристрої мають захист і низьке споживання.

З погляду безпеки:

  • якісні пристрої безпечні навіть за постійного підключення;

  • ризики зростають у дешевих або пошкоджених блоках живлення.

Коли краще все ж вимикати зарядний пристрій

Є кілька ситуацій, коли краще не залишати зарядний пристрій у розетці:

  • якщо це дешевий або невідомий бренд;

  • якщо пристрій нагрівається навіть без навантаження;

  • під час грози або нестабільної напруги;

  • якщо ви часто подорожуєте і не користуєтеся пристроями.

Залишений у розетці блок живлення не є значним джерелом витрат електроенергії. У більшості випадків це безпечно і майже не впливає на рахунок за світло.

Але з погляду побутової звички та безпеки вимикання зарядного пристрою — це простий лайфгак, який може зменшити ризики та трохи скоротити «приховане» споживання електроенергії.

FAQ

Чи потрібно витягати зарядкний пристрій з розетки, якщо він не використовується?

Необов’язково. Сучасні пристрої споживають дуже мало електроенергії в режимі очікування, тож вплив на рахунок мінімальний.

Чи споживає блок живлення електроенергію, коли нічого не заряджає?

Так, але дуже незначно — зазвичай менше 1 Вт. Це явище називають vampire power або фантомне споживання.

Чи небезпечно залишати зарядний пристрій у розетці?

Якісні зарядні пристрої зазвичай безпечні. Ризики виникають у дешевих, пошкоджених або перегрітих блоках живлення.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
455
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