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Чи потрібно витягати зарядкний пристрій з розетки, коли він не використовується: перевірка, факти та ризики
Багато людей залишають зарядні пристрої постійно підключеними до розетки — навіть тоді, коли телефон чи ноутбук уже від’єднано.
Це зручно, але постає логічне запитання: чи витрачає зарядний пристрій електроенергію та чи є в цьому приховані ризики? Тести й вимірювання показують, що відповідь не така драматична, як здається, але нюанси все ж є.
Чи споживає зарядний пристрій електроенергію без ґаджета
Сучасні зарядні пристрої працюють як імпульсні блоки живлення. Коли вони підключені до розетки, але не заряджають ґаджет, вони переходять у режим очікування.
У цьому режимі:
пристрій однаково споживає електроенергію;
водночас її кількість дуже мала;
зазвичай це частки ват (менше 0,5–1 Вт).
У реальному житті це означає, що одий зарядний пристрій майже не впливає на рахунок за електроенергію. Навіть якщо залишити його в розетці на рік, витрати будуть мінімальними.
Що таке «фантомне споживання»
Зарядні пристрої входять до цієї категорії, але вони одні з найменших «споживачів» у домі.
Набагато більше електроенергії у standby-режимі можуть витрачати:
телевізори;
ігрові консолі;
Wi-Fi роутери;
комп’ютери в сплячому режимі.
Чи є сенс витягати зарядний пристрій з розетки
З погляду економії:
вплив мінімальний;
для одного пристрою — майже непомітний;
у масштабі багатьох пристроїв — невеликий, але накопичується.
З погляду практичності:
постійне відключення необов’язкове;
сучасні пристрої мають захист і низьке споживання.
З погляду безпеки:
якісні пристрої безпечні навіть за постійного підключення;
ризики зростають у дешевих або пошкоджених блоках живлення.
Коли краще все ж вимикати зарядний пристрій
Є кілька ситуацій, коли краще не залишати зарядний пристрій у розетці:
якщо це дешевий або невідомий бренд;
якщо пристрій нагрівається навіть без навантаження;
під час грози або нестабільної напруги;
якщо ви часто подорожуєте і не користуєтеся пристроями.
Залишений у розетці блок живлення не є значним джерелом витрат електроенергії. У більшості випадків це безпечно і майже не впливає на рахунок за світло.
Але з погляду побутової звички та безпеки вимикання зарядного пристрою — це простий лайфгак, який може зменшити ризики та трохи скоротити «приховане» споживання електроенергії.
FAQ
Чи потрібно витягати зарядкний пристрій з розетки, якщо він не використовується?
Необов’язково. Сучасні пристрої споживають дуже мало електроенергії в режимі очікування, тож вплив на рахунок мінімальний.
Чи споживає блок живлення електроенергію, коли нічого не заряджає?
Так, але дуже незначно — зазвичай менше 1 Вт. Це явище називають vampire power або фантомне споживання.
Чи небезпечно залишати зарядний пристрій у розетці?
Якісні зарядні пристрої зазвичай безпечні. Ризики виникають у дешевих, пошкоджених або перегрітих блоках живлення.