Чи потрібно витягувати зарядний пристрій з розетки: що каже експерт

Чи можна залишати зарядку в розетці / © pexels.com

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Викладач електроніки та силової електроніки Мельбурнського університету Глен Фарівар пояснює, що сучасні зарядні пристрої зазвичай безпечні, але постійно тримати їх під напругою без потреби не обов’язково. Значення мають якість адаптера, його стан і стабільність електромережі.

Як працює зарядний пристрій

Зарядка перетворює змінний струм з електромережі на постійний струм із напругою, придатною для акумулятора смартфона, ноутбука чи іншого пристрою. Для цього всередині адаптера є електронні компоненти, які регулюють напругу, фільтрують струм і забезпечують захист.

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Навіть коли телефон від’єднаний, підключений до розетки зарядний пристрій може продовжувати споживати невелику кількість електроенергії. Вона потрібна для роботи внутрішніх схем керування та захисту. Частина енергії розсіюється у вигляді тепла.

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У сучасних моделях споживання в режимі очікування зазвичай дуже мале. Водночас показники залежать від конструкції, якості та характеристик конкретного адаптера.

Чи споживає зарядка електроенергію без телефона

Так. Якщо зарядний пристрій залишається в розетці, він може споживати електроенергію навіть без підключеного гаджета. Таке споживання називають споживанням у режимі очікування.

Одна зарядка зазвичай витрачає настільки мало електроенергії, що різниця в рахунках буде майже непомітною. Проте в домі може бути кілька адаптерів: для смартфонів, планшетів, ноутбуків, навушників і смартгодинників. Якщо всі вони постійно підключені до мережі, сумарні витрати протягом року зростають.

Виробники сучасних зарядних пристроїв намагаються зменшувати ці втрати. Для цього використовують схеми керування живленням, які переводять адаптер у режим низького споживання, коли підключений пристрій не потребує енергії.

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Тому немає підстав вважати, що одна зарядка, залишена в розетці, суттєво збільшить платіжку за світло. Однак вимикання непотрібних електроприладів допомагає скоротити сукупне споживання.

Чи небезпечно залишати зарядний пристрій у розетці

Справний і якісний зарядний пристрій зазвичай можна безпечно залишити підключеним до мережі. Проте це не означає, що ризик повністю відсутній.

Електронні компоненти поступово зношуються під час роботи. Додаткове навантаження на них можуть створювати коливання напруги в електромережі. Якщо адаптер постійно підключений до живлення, він залишається під впливом таких коливань, навіть коли не заряджає гаджет.

Особливої уваги потребують дешеві зарядні пристрої невідомого походження. Вони можуть не мати належного захисту від перегрівання та перепадів напруги. У разі несправності це збільшує ризик пошкодження адаптера й займання.

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Варто регулярно оглядати зарядку та кабель. Якщо корпус тріснув, штекер пошкоджений, з’явився запах горілого або адаптер почав незвично нагріватися чи видавати звуки, користуватися ним не слід. Такий пристрій потрібно від’єднати від мережі й замінити.

Чи потрібно витягувати зарядку з розетки після заряджання телефона

Витягувати зарядний пристрій після кожного використання не завжди обов’язково, якщо він справний, якісний і використовується відповідно до рекомендацій виробника. Водночас від’єднання від мережі, коли зарядка не потрібна, має кілька переваг:

Менше зайвого споживання електроенергії. Навіть невеликі витрати в режимі очікування можна скоротити. Менший вплив перепадів напруги. Від’єднаний адаптер не піддається впливу коливань напруги в мережі. Додаткова безпека. Це особливо актуально для старих, пошкоджених або сумнівних зарядних пристроїв.

Якщо зарядка потрібна щодня й залишається в розетці, варто переконатися, що вона не пошкоджена, не накрита тканиною та не розташована поруч із легкозаймистими матеріалами. Не використовуйте адаптери з оплавленим корпусом, пошкодженими контактами чи іншими ознаками несправності.

Як безпечно користуватися зарядними пристроями

Щоб знизити ризики, дотримуйтеся кількох простих правил:

Обирайте якісні зарядні пристрої. Купуйте адаптери від надійних виробників і перевіряйте відповідність характеристик вимогам вашого пристрою. Не ігноруйте перегрівання. Якщо зарядка стала значно гарячішою, ніж зазвичай, від’єднайте її та з’ясуйте причину. Перевіряйте стан кабелю й корпусу. Пошкоджені адаптери та кабелі не можна використовувати. Від’єднуйте зарядку, коли вона не потрібна. Особливо якщо залишаєте дім надовго або не впевнені в якості адаптера. Не накривайте зарядний пристрій. Вільний доступ повітря допомагає відводити тепло. Зважайте на стан електромережі. Якщо напруга часто коливається, використовуйте відповідні засоби захисту та дотримуйтеся рекомендацій виробника електроприладів.

Отже, залишена в розетці зарядка не обов’язково становить небезпеку. Сучасні якісні адаптери зазвичай споживають мало енергії в режимі очікування, але від’єднувати їх після використання — розумна звичка, особливо якщо пристрій старий, пошкоджений або має сумнівне походження.

FAQ

Чи можна залишати зарядку в розетці без телефона?

Так, якщо зарядний пристрій якісний, справний і не має ознак перегрівання чи пошкодження. Однак навіть без телефона адаптер може споживати невелику кількість електроенергії. Щоб уникнути зайвих витрат і зменшити вплив перепадів напруги, зарядку можна від’єднувати після використання.

Чи потрібно витягувати зарядку з розетки після заряджання телефона?

Бажано, хоча для справного сучасного адаптера це не завжди обов’язково. Від’єднання зарядки скорочує споживання електроенергії в режимі очікування та захищає її від можливих коливань напруги в мережі. Пошкоджені, перегріті або несертифіковані зарядні пристрої залишати підключеними не варто.

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