Люди старшого покоління кажуть, що дзеркала не можна відкривати щонайменше 40 днів після смерті людини. Саме за цей період душа нібито прощається з домом та відходить до іншого світу.

Священник УПЦ Володимир дав роз’яснення, чи потрібно завішувати дзеркала в домі, коли хтось помер.

«Їх не треба закривати», — коротко сказав він.

У народі існують забобони щодо дзеркал після смерті людини. Закрити дзеркала — це роблять, аби душа покійного не потрапила в їх пастку. Дзеркала нібито здатні відкривати портал до іншого світу, коли в оселі помирає людина.

Крім того, родичам покійного не рекомендовано дивитися у дзеркала — це може накликати лихо. За іншим повір’ям, душі із дзеркала можуть забрати тих, хто дивиться у нього.

