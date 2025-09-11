ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
418
Час на прочитання
1 хв

Чи потрібно завішувати дзеркала в домі, коли хтось помер

Завішування дзеркал в домі, коли хтось помер — це народна поминальна традиція. Однак вона не має нічого спільного з православною вірою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Церква назвала народну поминальну традицію "звичайним забобоном"

Церква назвала народну поминальну традицію "звичайним забобоном" / © pixabay.com

Люди старшого покоління кажуть, що дзеркала не можна відкривати щонайменше 40 днів після смерті людини. Саме за цей період душа нібито прощається з домом та відходить до іншого світу.

Священник УПЦ Володимир дав роз’яснення, чи потрібно завішувати дзеркала в домі, коли хтось помер.

«Їх не треба закривати», — коротко сказав він.

У народі існують забобони щодо дзеркал після смерті людини. Закрити дзеркала — це роблять, аби душа покійного не потрапила в їх пастку. Дзеркала нібито здатні відкривати портал до іншого світу, коли в оселі помирає людина.

Крім того, родичам покійного не рекомендовано дивитися у дзеркала — це може накликати лихо. За іншим повір’ям, душі із дзеркала можуть забрати тих, хто дивиться у нього.

Раніше священник пояснив, чому не можна казати «Нехай земля буде пухом». Що насправді означає ця фраза — читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
418
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie