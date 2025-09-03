- Дата публікації
Чи потрібно зберігати джем, варення та конфітюр у холодильнику — експертка пояснила
На розповсюдження бактерій і плісняви впливають кілька факторів: склад продукту, кислотність, час, температура, наявність кисню та вологи. Холодильник створює умови, у яких ці процеси значно сповільнюються.
Банка джему чи варення у холодильнику — це правило чи хибна думка? Таке питання виникає в багатьох господинь.
Дієтологиня Кетлін Гарсія-Бенсон пояснила, коли варто ставити джем у холодильник, а коли достатньо зберігати його у шафці.
До відкриття — шафка, після відкриття — холодильник
За словами експертки, не відкриті банки з джемом, варенням та конфітюром потрібно тримати в прохолодному та сухому місці. Але після відкриття їх потрібно обов’язково зберігати в холодильнику, щоб уникнути росту бактерій та плісняви.
Цукор у складі має природні консервуючі властивості, проте після контакту з повітрям продукт більше не захищений від мікробів.
Скільки зберігається джем у відкритій банці
Якщо залишити варення не у холоді, воно може зіпсуватися вже за тиждень. У холодильнику ж відкриту банку можна зберігати до шести місяців, але лише за умови використання чистих ложок і ножів. Забруднені прибори прискорюють псування.
Як розпізнати зіпсований продукт
Фахівчиня радить звертати увагу на такі ознаки:
дивний запах,
поява пінистої рідини,
пліснява на поверхні чи кришці (зелена, чорна, біла або синя).
«Якщо маєте сумніви — краще викиньте», — підкреслює Гарсія-Бенсон.
Нагадаємо, раніше експерт розповів, чи можна їсти підгнилі або запліснявілі фрукти та овочі. Наука виділяє кілька типів мікотоксинів, серед яких афлатоксини, охратоксин A, патулін тощо.