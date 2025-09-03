ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
1 хв

Чи потрібно зберігати джем, варення та конфітюр у холодильнику — експертка пояснила

На розповсюдження бактерій і плісняви впливають кілька факторів: склад продукту, кислотність, час, температура, наявність кисню та вологи. Холодильник створює умови, у яких ці процеси значно сповільнюються.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чи потрібно зберігати джем, варення та конфітюр у холодильнику — експертка пояснила

Джем чи конфітюр — звичний продукт у багатьох родинах / © Credits

Банка джему чи варення у холодильнику — це правило чи хибна думка? Таке питання виникає в багатьох господинь.

Дієтологиня Кетлін Гарсія-Бенсон пояснила, коли варто ставити джем у холодильник, а коли достатньо зберігати його у шафці.

До відкриття — шафка, після відкриття — холодильник

За словами експертки, не відкриті банки з джемом, варенням та конфітюром потрібно тримати в прохолодному та сухому місці. Але після відкриття їх потрібно обов’язково зберігати в холодильнику, щоб уникнути росту бактерій та плісняви.

Цукор у складі має природні консервуючі властивості, проте після контакту з повітрям продукт більше не захищений від мікробів.

Скільки зберігається джем у відкритій банці

Якщо залишити варення не у холоді, воно може зіпсуватися вже за тиждень. У холодильнику ж відкриту банку можна зберігати до шести місяців, але лише за умови використання чистих ложок і ножів. Забруднені прибори прискорюють псування.

Як розпізнати зіпсований продукт

Фахівчиня радить звертати увагу на такі ознаки:

  • дивний запах,

  • поява пінистої рідини,

  • пліснява на поверхні чи кришці (зелена, чорна, біла або синя).

«Якщо маєте сумніви — краще викиньте», — підкреслює Гарсія-Бенсон.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, чи можна їсти підгнилі або запліснявілі фрукти та овочі. Наука виділяє кілька типів мікотоксинів, серед яких афлатоксини, охратоксин A, патулін тощо.

Дата публікації
Кількість переглядів
16
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie