Джем чи конфітюр — звичний продукт у багатьох родинах / © Credits

Реклама

Банка джему чи варення у холодильнику — це правило чи хибна думка? Таке питання виникає в багатьох господинь.

Дієтологиня Кетлін Гарсія-Бенсон пояснила, коли варто ставити джем у холодильник, а коли достатньо зберігати його у шафці.

До відкриття — шафка, після відкриття — холодильник

За словами експертки, не відкриті банки з джемом, варенням та конфітюром потрібно тримати в прохолодному та сухому місці. Але після відкриття їх потрібно обов’язково зберігати в холодильнику, щоб уникнути росту бактерій та плісняви.

Реклама

Цукор у складі має природні консервуючі властивості, проте після контакту з повітрям продукт більше не захищений від мікробів.

Скільки зберігається джем у відкритій банці

Якщо залишити варення не у холоді, воно може зіпсуватися вже за тиждень. У холодильнику ж відкриту банку можна зберігати до шести місяців, але лише за умови використання чистих ложок і ножів. Забруднені прибори прискорюють псування.

Як розпізнати зіпсований продукт

Фахівчиня радить звертати увагу на такі ознаки:

дивний запах,

поява пінистої рідини,

пліснява на поверхні чи кришці (зелена, чорна, біла або синя).

«Якщо маєте сумніви — краще викиньте», — підкреслює Гарсія-Бенсон.

Реклама

Нагадаємо, раніше експерт розповів, чи можна їсти підгнилі або запліснявілі фрукти та овочі. Наука виділяє кілька типів мікотоксинів, серед яких афлатоксини, охратоксин A, патулін тощо.