Чи потрібно зберігати яйця в холодильнику: що радять експерти

Яйця / © Associated Press

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Запеклі суперечки про те, чи варто тримати яйця в холодильнику, поширились соцмережами по всьому світу. Одні вважають це зайвим, інші — питанням безпеки. Експерти ж зазначають, що це залежить від того, миті яйця чи ні.

Про це повідомило видання Popular Science.

Питання, чи потрібно зберігати яйця в холодильнику, стало предметом гарячих суперечок у соцмережах, зокрема в TikTok та Instagram. У деяких країнах вважають охолодження зайвим, в інших — закликають тримати яйця тільки в холоді, щоб уникнути ризику зараження сальмонелою. Розв’язати цю дилему допомагає наука.

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Щойно знесене яйце покрите природним захисним шаром — кутикулою. Вона утворюється на поверхні шкаралупи та складається з глікопротеїнів, невеликої кількості жирів і вуглеводів. Основна функція кутикули — не допустити проникнення бактерій, зокрема сальмонели, всередину яйця.

У більшості європейських країн, зокрема в Україні, яйця не миють, щоби зберегти цей захисний шар. Тож немиті яйця там можна зберігати при кімнатній температурі протягом кількох тижнів — звісно, за умови, що кутикула не пошкоджена. Однак це не гарантує повної безпеки: кутикула може бути частково зруйнована, і це часто непомітно.

Інший підхід діє в США, Канаді, Японії та скандинавських країнах. Там яйця обов’язково миють ще на виробництві, щоб прибрати залишки фекалій і ґрунту. Проте водночас зникає кутикула, і яйце стає більш вразливим до бактерій. Саме тому в цих країнах яйця зберігають у холодильниках — це значно знижує ризики харчових отруєнь.

Згідно з офіційними рекомендаціями Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA), яйця слід зберігати в оригінальній упаковці при температурі 4 °C або нижче.

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Як зауважує докторка філософії Діана Джонс із Національного дослідницького центру птахівництва США, сальмонела та інші патогени не розмножуються за температури нижче 7 °C, тому охолодження — ефективний спосіб запобігання зараженню.

Окремо вчені досліджували, як змінюється якість яєць за різних умов зберігання. Результати засвідчили: через 15 тижнів у холодильнику яйця зберігали значно кращі властивості жовтка, ніж ті, що зберігалися лише добу при кімнатній температурі.

Щодо варених яєць, то їх рекомендують з’їдати протягом тижня після приготування, незалежно від того, чи вони очищені. Усі страви на основі яєць також слід зберігати в холодильнику й вживати не пізніше, ніж через 3–4 дні.

Отже, якщо ви купуєте яйця в США або інших країнах, де їх миють, — зберігайте їх тільки в холодильнику. Якщо ж перебуваєте у країні, де яйця продають немитими, їх можна зберігати за кімнатної температури, але лише за умови, що захисна кутикула не пошкоджена. У разі сумнівів фахівці радять зберігати яйця у холодильнику — це безпечніше і для здоров’я, і для якості продукту.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому не можна зберігати яйця у дверцятах холодильника.