Чи потрібно знімати білі ниточки з мандаринів: відповідь здивує

Мандарини. / © Freepik

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Сезон мандаринів вже розпочався. Ці цитрусові люблять за соковиту м’якоть, приємний аромат і солодкий смак. Під час чищення мандаринів багато хто намагається ретельно прибрати не лише шкірку, а й тонкі білі ниточки, які залишаються на часточках. Хтось вважає їх несмачними, а хтось просто не люблять їхню текстуру.

Чи справді потрібно знімати ці волокна перед вживанням і чи є від них користь — читайте на ТСН.ua.

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Білі волокна, що вкривають часточки мандарина після очищення, називають альбедо. Це внутрішній білий шар цитрусової шкірки, який складається з рослинних волокон. Вони мають природну захисну функцію, утримують структуру плода і захищають його від механічних пошкоджень.

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Альбедо є не лише в мандаринах, а й в апельсинах, лимонах та інших цитрусових. Хоча ці волокна можуть мати трохи гіркуватий присмак, вони цілком їстівні та не становлять небезпеки для здоров’я.

Чим корисні білі ниточки

Біла частина мандарина містить харчові волокна та рослинні сполуки, зокрема флавоноїди. Серед них — гесперидин, який досліджують через його антиоксидантні та протизапальні властивості.

Основні корисні властивості білих волокон:

підтримують травлення: харчові волокна сприяють нормальній роботі кишківника і допомагають підтримувати регулярне випорожнення;

містять антиоксиданти: флавоноїди допомагають захищати клітини від окисного стресу;

сприяють відчуттю ситості: клітковина уповільнює травлення та допомагає довше не відчувати голоду;

доповнюють поживну цінність фрукта: разом із м’якоттю волокна забезпечують організм додатковими рослинними речовинами.

Важливо розуміти, що кількість цих речовин у невеликій порції білих волокон не є лікувальною дозою. Їхня користь полягає насамперед у тому, що вони доповнюють загальну поживну цінність мандарина.

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Чи потрібно знімати білі волокна

Знімати білі волокна з мандаринів необов’язково: іони їстівні, не містять шкідливих речовин і можуть бути корисним доповненням до раціону завдяки вмісту клітковини та флавоноїдів.

Ба більше, якщо ви звикли ретельно очищати кожну часточку від білих ниточок, можете відмовитися від цієї звички. Разом із ними ви видаляєте частину харчових волокон, які сприяють нормальному травленню.

Водночас немає нічого поганого в тому, щоб прибирати їх, якщо вам не подобається текстура або легка гіркота. Самі мандарини залишаються корисними й без білих волокон.

Чому білі ниточки іноді гірчать

Легкий гіркуватий присмак білих волокон пояснюється наявністю рослинних сполук, зокрема флавоноїдів, що відповідають за характерні смакові особливості.

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Інтенсивність гіркоти залежить від сорту мандарина та особливостей конкретного плода. Проте вона не свідчить про те, що фрукт зіпсувався або став небезпечним для споживання.

Нагадаємо, ми писали про те, що вибрати солодкі та соковиті мандарини не так просто, як здається. Фрукти з листям часто привертають увагу покупців, адже здаються свіжішими. Втім, зелені гілочки не гарантують ані соковитості, ані солодкого смаку.

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