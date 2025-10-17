Чи потрібен собакам зимовий одяг: ветеринари дали відповідь

Собака в куртці / © AP

Реклама

Коли надворі холодає, багато власників собак замислюються, чи потрібно одягати своїх улюбленців у пальто або куртку. Експерти запевняють: усе залежить від породи, розміру, віку та навіть стану здоров’я тварини.

Про це повідомило видання thesprucePETS.

За словами ветеринарів, додатковий захист від холоду потрібен маленьким, худим або короткошерстим собакам, які швидше втрачають тепло. До цієї групи належать чихуахуа, тойтер’єри, мініатюрні пінчери, грейгаунди та віпети. Також утеплення варто забезпечити цуценятам, літнім і хворим собакам, які не здатні довго зберігати тепло тіла.

Реклама

Натомість великі породи з густим або подвійним хутром чудово пристосовані до холоду й зазвичай не потребують куртки. Їхнє природне хутро створює потужний шар теплоізоляції, а зайвий одяг може навіть порушити вентиляцію шерсті.

До порід, яким не потрібен зимовий одяг, належать:

сибірський хаскі

ньюфаундленд

чау-чау

бернський зенненгунд

комондор

померанець

бородатий колі

гаванський бішон

великий піреней

Фахівці також радять зважати на вологість і вітер — навіть собака з густою шерстю може змерзнути, якщо промокне чи потрапить під сильний вітер. Якщо ваш улюбленець починає тремтіти, уповільнюється або шукає тепло, варто скоротити прогулянку.

Перед купівлею куртки важливо правильно підібрати розмір — одяг не має обмежувати рухи чи натирати шкіру улюбленця. Також ветеринари нагадують, що деякі тканини можуть викликати алергію, тому після прогулянок треба спостерігати за станом шкіри собаки.

Реклама

Нагадаємо, з настанням холодів ветеринари радять власникам тварин бути особливо уважними. Фахівці назвали чотири головні правила, які допоможуть зберегти здоров’я улюбленців.