Які запахи найбільше приваблюють тарганів / © Pixabay

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Чи помічали ви колись, як таргани в темряві ніби навмисно занурюються в крихти біля хлібниці або тихенько нишпорять біля розеток у пошуках їжі? Ці комахи справді мають свої гастрономічні вподобання і неймовірно люблять хліб, печиво, цукор та інші продукти, багаті на вуглеводи.

Хоч таргани й не надто вибагливі — можуть пожувати навіть мило чи сторінки книги, — але варто лише на кухні з’явитися легкому запаху свіжої випічки, крихтам крекера або розсипаному цукру, як для них відкривається справжній ресторан з необмеженим меню.

Чому таргани так полюбляють саме хліб і солодощі? Відповідь дуже проста: вуглеводи — це швидке джерело енергії. Як і більшість живих істот, таргани інстинктивно прагнуть знайти їжу, яка дасть їм максимум користі при мінімальних витратах. Теплий шматок хліба, солодке тістечко або крихти печива — для них це не просто харчі, а справжня ароматна принадність, яку вони відчувають на відстані.

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Дослідження підтверджують, що таргани оснащені надзвичайно чутливими сенсорними рецепторами, які дозволяють їм вловлювати молекули їжі навіть там, де людина не відчуває жодного запаху. Особливо сильно їх приваблюють прості цукри — глюкоза, фруктоза та інші подібні речовини.

Як же вони відчувають

Цікаво, що таргани оснащені особливими вусиками-антенами, вкритими крихітними рецепторами. Саме завдяки їм вони можуть вловлювати найменші запахи булочки чи ложки варення, навіть якщо це далеко на іншому кінці кухні. І це зовсім не перебільшення.

Навіть трапляються випадки, коли у деяких видів тарганів з’являється мутація, що змушує їх уникати глюкози — адже пастки з ароматною приманкою стали надто “очевидними”. Ось така хитрість природи!

Як убезпечити себе від небажаних гостей

Не залишайте хліб і печиво просто на столі або у відкритому доступі — пакуйте їх щільно. Навіть хлібниця з погано закритою кришкою — справжній запрошення для нічних шастальців. Після приготування або перекушування обов’язково ретельно витирайте робочі поверхні, щоб не залишати слідів їжі, які можуть їх привабити. Зберігайте цукор і крупи лише у герметичних контейнерах — забувайте про порвані пакети, які приваблюють тарганів. Не лишайте брудний посуд на ніч — для цих шкідників це справжній банкет із нескінченним меню. Перекрийте доступ до вологи. Їжа — це важливо, але саме вода їх найбільше приваблює.

І пам’ятайте: один тарган — це ніколи не поодинокий випадок, а лише розвідник. Краще нехай вони шукають собі інші місця для своїх “візитів”.

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