Самотність / © Credits

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Якщо ви роками безуспішно намагаєтеся знайти кохану людину, причина може критися не лише в обставинах чи невдалих знайомствах. Нове дослідження вчених показало, що певні особистісні риси можуть підвищувати ймовірність того, що людина залишатиметься самотньою.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Journal of Personality.

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Дослідники з’ясували, що люди з високою допитливістю, творчим мисленням і прагненням до нових вражень частіше не перебувають у романтичних стосунках. Крім того, на ймовірність самотності можуть впливати окремі риси так званої темної тріади особистості — психопатія та певні прояви нарцисизму.

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Які риси характеру можуть заважати знайти кохання

Учені проаналізували дані масштабного довготривалого дослідження, проведеного в Німеччині. Для цього вони використали результати 14 хвиль опитувань, під час яких учасники розповідали про особистісні характеристики та свій сімейний статус.

Зокрема, дослідники оцінювали п’ять основних рис характеру: відкритість до нового досвіду, екстраверсію, нейротизм, сумлінність і доброзичливість. Також вони вивчали три характеристики, які об’єднують поняттям «темна тріада»: нарцисизм, макіавеллізм і психопатію.

Результати показали, що певні особистісні особливості справді пов’язані з тим, чи перебуває людина в романтичних стосунках.

Зокрема, частіше самотніми залишалися люди з високим рівнем відкритості до нового досвіду. Ця риса характерна для допитливих, творчих особистостей, які прагнуть різноманітності та нових вражень. Причому такий зв’язок виявився особливо помітним серед жінок.

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Ще одна характеристика, яка частіше зустрічалася серед самотніх людей, — інтровертність. Натомість екстраверти, тобто ті, кому подобається спілкуватися, знайомитися і проводити час із людьми, рідше залишалися без пари. Особливо виразною ця закономірність була серед чоловіків.

Також дослідники виявили, що самотні люди в середньому мали нижчі показники сумлінності та доброзичливості.

Психопатія та нарцисизм також пов’язані із самотністю

Окрему увагу науковці приділили рисам «темної тріади». Виявилося, що вищі показники психопатії та певних форм нарцисизму пов’язані з більшою ймовірністю залишатися без романтичного партнера.

«Імпульсивність, низький рівень емпатії та відсутність докорів сумління, які визначають психопатію, — це саме ті якості, що найбільше шкодять формуванню і збереженню довготривалих партнерських стосунків», — пояснили автори дослідження.

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Водночас цікаво, що люди з вищим рівнем макіавеллізму, навпаки, рідше залишалися самотніми.

На думку дослідників, різні риси особистості можуть впливати на стосунки по-різному. Наприклад, відкритість до нового досвіду може зменшувати бажання брати на себе зобов’язання, водночас сумлінність допомагає підтримувати стабільні стосунки.

Тим часом окремі характеристики «темної тріади» можуть сприяти короткостроковій привабливості людини, але перешкоджати побудові тривалого союзу.

Чи означає самотність, що людина нещаслива

Попри виявлені закономірності автори дослідження наголошують, що самотність не можна пояснити лише типом особистості. До того ж відсутність партнера зовсім не означає, що людина нещаслива.

«Ми часто припускаємо, що всі самотні люди перебувають в однаковій ситуації, але насправді все набагато складніше», — зазначив провідний автор дослідження, професор Елякім Кіслев.

За його словами, особистісні характеристики можуть допомогти пояснити, чому одні люди частіше залишаються без пари, ніж інші. Однак вони не дають відповіді на запитання, наскільки комфортно людина почувається на самоті.

Для цього, наголошує науковець, необхідно враховувати також те, як люди сприймають своє життя без партнера та яких очікувань щодо стосунків дотримується суспільство.

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