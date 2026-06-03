Чи реально відкрити двері літака в польоті: дослідники пояснили (відео)

Літак / © Unsplash

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Спроба пасажира відкрити аварійний вихід під час польоту на борту лайнера авіакомпанії Frontier Airlines, яка призвела до екстреної посадки в Маямі, викликала дискусії щодо безпеки пасажирських літаків. Проте, як свідчать закони фізики та технічні регламенти авіабудування, відкрити двері герметичної кабіни на великій висоті зусиллями людини фізично неможливо.

Про це пише Unilad.

За даними аерокосмічних експертів, перешкодою для цього є колосальна різниця між високим тиском усередині салону літака та низьким атмосферним тиском ззовні. На крейсерській висоті близько 11 000 метрів (36 000 футів) внутрішній тиск діє як механічний замок, щільно притискаючи двері до фюзеляжу. Щоб подолати цей опір, людині довелося б прикласти силу, еквівалентну вазі понад 10 800 кілограмів (24 000 фунтів).

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Старший викладач аерокосмічної інженерії в Університеті Суррея доктор Девід Берч пояснив, що конструкція сучасних літаків розрахована на максимальну безпеку навіть у критичних ситуаціях.

«Вимогою льотної придатності також є те, що літак повинен мати можливість безпечно літати та приземлятися з відкритими дверима, і що у разі відкриття під час польоту двері не повинні становити небезпеку для пасажирів чи літака», — зазначив Берч.

За словами науковця, у разі малоймовірної розгерметизації або пошкодження конструкції дверей у повітрі, екіпаж діє за чітким безпековим протоколом: пілот оголошує надзвичайну ситуацію та негайно розпочинає аварійне зниження, щоб зменшити різницю тиску в кабіні.

Під час цього інциденту дії пасажира лише увімкнули сигнал тривоги в кабіні пілотів — загрози для літака не було. Проте через агресивну поведінку чоловіка та напад на людей рейс довелося екстрено посадити, а самого хулігана заарештувала поліція.

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Нагадаємо, пасажирський рейс авіакомпанії United Airlines із Нью-Йорка до Пальма-де-Майорки змушений був екстрено повернутися до США після інциденту на борту літака, пов’язаного з підозрілим Bluetooth-пристроєм.

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