Чи шкодить здоров’ю їжа, розігріта в пластикових контейнерах

Мікропластиком називають дуже дрібні частинки пластику (менше 5 міліметрів). В організм людини він потрапляє через їжу, воду та повітря. Там він поступово накопичується.

Як пише видання Health, наразі наука вважає, що мікропластик шкодить репродуктивній, травній та дихальній системам, а також може бути пов’язаний з раком товстої кишки та легень.

Доведено, що під час нагрівання в мікрохвильовій печі протягом лише трьох хвилин виділяють мільйони частинок мікропластику в їжу.

Якщо зберігати їжу пластиковому контейнері при кімнатній температурі — це також призводить до вивільнення мікропластику — щоправда, в меншій кількості.

Заморожування продуктів у пластику має подібний ефект, пояснила докторка Кармен Марсіт зі Школи громадського здоров’я Роллінза.

«Процес заморожування може зробити пластик крихкішим, тому більше частинок мікропластику може потрапити в їжу», — уточнила вона.

Багато хімічних речовин, які використовуються у виробництві пластику, вважаються шкідливими для здоров’я людини. Йдеться про такі хімікати як PFAS, фталатами й BPA.

Зокрема, PFAS асоціюють із ризиком розвитку раку, ослабленням імунітету, порушеннями репродуктивної функції та затримками розвитку у дітей.

Коли пластиковий посуд нагрівається в мікрохвильовці, це сприяє тому, щоб ці хімічні речовини «вимивалися» з пластику в їжу, пояснює Кармен Марсіт. Це можна побачити навіть неозброєним оком.

«Якщо після мікрохвильовки ви помітили, що контейнер став м’якшим — це ознака того, що хімікати з пластику потрапили у вашу їжу», — зазначила дослідниця.

Кількість шкідливих речовин залежить від типу пластику. Але загалом краще уникати нагрівання будь-якого пластику, навіть якщо на ньому стоїть позначка «підходить для мікрохвильовки». Хоча такі контейнери дійсно не повинні плавитися, це не означає, що вони безпечні.

Раніше ми писали про те, чому в спеку не варто пити воду з пластикових пляшок. Більше про це читайте у новині.