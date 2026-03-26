Чи шкодить здоров’ю їжа, розігріта в пластикових контейнерах
Розігрівання їжі в пластикових контейнерах здається зручним і звичним рішення, але така практика може бути небезпечною для здоров’я.
Мікропластиком називають дуже дрібні частинки пластику (менше 5 міліметрів). В організм людини він потрапляє через їжу, воду та повітря. Там він поступово накопичується.
Як пише видання Health, наразі наука вважає, що мікропластик шкодить репродуктивній, травній та дихальній системам, а також може бути пов’язаний з раком товстої кишки та легень.
Доведено, що під час нагрівання в мікрохвильовій печі протягом лише трьох хвилин виділяють мільйони частинок мікропластику в їжу.
Якщо зберігати їжу пластиковому контейнері при кімнатній температурі — це також призводить до вивільнення мікропластику — щоправда, в меншій кількості.
Заморожування продуктів у пластику має подібний ефект, пояснила докторка Кармен Марсіт зі Школи громадського здоров’я Роллінза.
«Процес заморожування може зробити пластик крихкішим, тому більше частинок мікропластику може потрапити в їжу», — уточнила вона.
Багато хімічних речовин, які використовуються у виробництві пластику, вважаються шкідливими для здоров’я людини. Йдеться про такі хімікати як PFAS, фталатами й BPA.
Зокрема, PFAS асоціюють із ризиком розвитку раку, ослабленням імунітету, порушеннями репродуктивної функції та затримками розвитку у дітей.
Коли пластиковий посуд нагрівається в мікрохвильовці, це сприяє тому, щоб ці хімічні речовини «вимивалися» з пластику в їжу, пояснює Кармен Марсіт. Це можна побачити навіть неозброєним оком.
«Якщо після мікрохвильовки ви помітили, що контейнер став м’якшим — це ознака того, що хімікати з пластику потрапили у вашу їжу», — зазначила дослідниця.
Кількість шкідливих речовин залежить від типу пластику. Але загалом краще уникати нагрівання будь-якого пластику, навіть якщо на ньому стоїть позначка «підходить для мікрохвильовки». Хоча такі контейнери дійсно не повинні плавитися, це не означає, що вони безпечні.
