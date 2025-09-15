Чому в європейських країнах заборонили гель-лаки / © www.freepik.com/free-photo

З 1 вересня 2025 року в Європейському Союзі заборонили гель-лаки, що містять компонент TPO (триметилбензоїлдифенілфосфіноксид). Ця речовина викликала занепокоєння через потенційний вплив на репродуктивне здоров’я, ризик сенсибілізації шкіри та алергічних реакцій. Заборона охоплює виробництво, продаж і використання косметики з TPO.

Проте в Україні такі засоби залишаються у вільному доступі. Чи дійсно вони небезпечні для здоров’я людини? На це запитання дав вичерпну відповідь у своєму відео ТікТок кандидат хімічних наук і популярний блогер Гліб Репіч.

Як працює TPO у гель-лаку

TPO використовується як фотоініціатор. Коли нафарбовані гель-лаком нігті потрапляють під ультрафіолет лампи для сушіння, ця речовина розпадається на вільні радикали. Саме вони запускають процес полімеризації — рідкий лак твердне і набуває міцності.

Чому ТРО заборонили у країнах ЄС

У наукових дослідженнях на щурах виявлено, що TPO може мати канцерогенні, мутагенні властивості та бути токсичним для розмноження. Важливо знати, що досліди проводилися шляхом перорального введення речовини — тваринам згодовували до 1 грама TPO на кілограм маси тіла. Зрозуміло, що такий метод мало нагадує використання гель-лаку на нігтях людини.

Однак європейське законодавство працює за принципом перестороги: будь-які речовини, токсичність яких доведена хоча б на тваринах, автоматично обмежуються і для людей.

Наскільки TPO небезпечний для людини

Як пояснює Гліб Репіч:

ми не вживаємо TPO — фотоініціатор наноситься лише на нігті;

більша його частина розпадається під дією ультрафіолету під час сушіння;

залишкова кількість у покритті є мізерною і навряд чи може проникнути крізь нігтьову пластину;

точних даних про реальну концентрацію та можливий негативний вплив на здоров’я людини немає.

Науковець наголошує, що у складі стоматологічних пломб також містяться полімери з TPO, і вони безпечно стоять у роті роками. Якщо полімерні матеріали не шкодять у стоматології, то в манікюрі ризики ще менші.

Чим замінюють гель-лаки з TPO

Заборона не стала катастрофою для індустрії краси нігтів. Існує чимало альтернативних фотоініціаторів, наприклад TPO-L, які виконують ту ж функцію без таких жорстких обмежень.