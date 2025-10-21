- Дата публікації
Чи справді кішка може відчувати хворобу свого господаря: неочікувана відповідь науковців
Вчені й зоопсихологи розкрили дивовижну правду про здатність муркотливих улюбленців розпізнавати зміни у здоров’ї людини.
Багато власників кішок помічали: коли вони почуваються зле, улюблениця раптом стає ніжнішою, лягає поруч чи навіть не відходить від ліжка. Дехто вважає це збігом, інші ж переконані, що кішки справді відчувають хворобу людини. Але що скажуть науковці: чи мають ці пухнасті створіння справжнє «шосте чуття»?
Чи здатні кішки відчувати хвороби людей: що виявили дослідники
Зоопсихологи підтверджують, що кішки дійсно здатні реагувати на коливання фізичного й емоційного стану людини. Їхня надзвичайно розвинена нюхова система і спостережливість допомагають розпізнавати найменші зміни у поведінці господаря.
Фахівці зазначають, що кішки:
відчувають запах гормональних змін, наприклад, під час хвороби, стресу або втоми організм людини виділяє інші феромони;
вловлюють зміни в тоні голосу, ритмі дихання чи рухах;
зчитують емоційний стан — коли людина сумна, її поведінка стає повільнішою, і тварина реагує відповідно: лягає поруч, муркоче або тихо спостерігає.
Які ще цікаві факти про природу кішок
Доведено, що муркотіння кішки має терапевтичний ефект. Його вібрації частотою близько 25-150 Гц заспокоюють нервову систему, знижують артеріальний тиск і навіть прискорюють загоєння ран. Тож коли улюблениця лягає на хворе місце або поруч з господарем, вона інстинктивно намагається «зцілити» його.
Психологи додають: така поведінка — не лише прояв турботи, а й спосіб підтримати емоційний зв’язок. Кішка зчитує енергетику свого господаря і прагне відновити баланс у домі.
Але не всі кішки так реагують. Характер, вік, навіть минулий досвід впливають на те, як вона поводиться, коли господар хворіє. Деякі стають надзвичайно ніжними, інші, навпаки, ховаються, відчуваючи напружену атмосферу.