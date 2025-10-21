ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
368
Час на прочитання
2 хв

Чи справді кішка може відчувати хворобу свого господаря: неочікувана відповідь науковців

Вчені й зоопсихологи розкрили дивовижну правду про здатність муркотливих улюбленців розпізнавати зміни у здоров’ї людини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чи можуть кішки відчувати хвороби людей

Чи можуть кішки відчувати хвороби людей / © www.freepik.com/free-photo

Багато власників кішок помічали: коли вони почуваються зле, улюблениця раптом стає ніжнішою, лягає поруч чи навіть не відходить від ліжка. Дехто вважає це збігом, інші ж переконані, що кішки справді відчувають хворобу людини. Але що скажуть науковці: чи мають ці пухнасті створіння справжнє «шосте чуття»?

Чи здатні кішки відчувати хвороби людей: що виявили дослідники

Зоопсихологи підтверджують, що кішки дійсно здатні реагувати на коливання фізичного й емоційного стану людини. Їхня надзвичайно розвинена нюхова система і спостережливість допомагають розпізнавати найменші зміни у поведінці господаря.

Фахівці зазначають, що кішки:

  • відчувають запах гормональних змін, наприклад, під час хвороби, стресу або втоми організм людини виділяє інші феромони;

  • вловлюють зміни в тоні голосу, ритмі дихання чи рухах;

  • зчитують емоційний стан — коли людина сумна, її поведінка стає повільнішою, і тварина реагує відповідно: лягає поруч, муркоче або тихо спостерігає.

Які ще цікаві факти про природу кішок

Доведено, що муркотіння кішки має терапевтичний ефект. Його вібрації частотою близько 25-150 Гц заспокоюють нервову систему, знижують артеріальний тиск і навіть прискорюють загоєння ран. Тож коли улюблениця лягає на хворе місце або поруч з господарем, вона інстинктивно намагається «зцілити» його.

Психологи додають: така поведінка — не лише прояв турботи, а й спосіб підтримати емоційний зв’язок. Кішка зчитує енергетику свого господаря і прагне відновити баланс у домі.

Але не всі кішки так реагують. Характер, вік, навіть минулий досвід впливають на те, як вона поводиться, коли господар хворіє. Деякі стають надзвичайно ніжними, інші, навпаки, ховаються, відчуваючи напружену атмосферу.

Дата публікації
Кількість переглядів
368
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie