Чи справді лимонна кислота допомагає у вирощуванні огірків: що про це говорять професійні агрономи

Лимонна кислота може мати незначний допоміжний ефект у вирощуванні огірків, але не є ні добривом, ні засобом для підвищення врожайності.

Чи можна підживлювати огірки лимонною кислотою

Огірки — одна з найпопулярніших городніх культур, яка потребує правильного догляду, збалансованого поливу та живлення. У мережі часто можна зустріти поради використовувати лимонну кислоту для покращення зростання культур. Дехто стверджує, що вона підвищує врожайність і робить рослини сильнішими. Проте професійні агрономи пояснюють: такий метод має обмежене застосування і далеко не завжди дає очікуваний результат.

Як насправді діє лимонна кислота

Лимонна кислота є слабкою органічною кислотою, яка може тимчасово впливати на рівень pH води або ґрунту. У невеликих дозах вона іноді використовується для:

  • легкого підкислення поливної води;

  • покращення засвоєння деяких мікроелементів — заліза, марганцю, цинку.

Проте цей ефект короткочасний і нестабільний.

Фахівці у сфері агрономії наголошують на кількох важливих моментах: лимонна кислота не є добривом і не забезпечує рослини поживними речовинами. Її дія на ґрунт тимчасова і слабко контрольована, неправильне дозування може порушити кислотність. А надлишок кислоти здатен викликати стрес у рослин і пригнічення росту огірків.

Чи покращує лимонна кислота врожайність

Агрономи підкреслюють: лимонна кислота не є фактором підвищення врожайності огірків. У промисловому вирощуванні овочів її не використовують як засіб підживлення.

Основний результат дають зовсім інші фактори:

  • якісний ґрунт;

  • правильний полив;

  • збалансовані добрива;

  • достатня кількість світла і тепла.

У деяких випадках лимонна кислота може застосовуватися лише як технічний засіб для корекції занадто жорсткої води, після вимірювання рівня pH, у дуже малих дозах і під контролем. Але навіть у таких випадках агрономи радять бути обережними.

