Чи справді метод із фольгою за радіатором дає більше тепла: остаточна відповідь експертів

Чи треба наклеювати фольгу за радіатором / © pexels.com

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Фольга за батареєю — один із найвідоміших домашніх способів зменшити втрати тепла взимку. Але чи справді звичайний рулон із кухонної шафки допоможе зігріти кімнату та скоротити витрати на опалення? Експерти з енергоефективності підтверджують: відбивні екрани можуть бути корисними, проте результат залежить від того, де встановлений радіатор і наскільки добре утеплена стіна за ним.

Як працює фольга за батареєю

Коли радіатор нагрівається, частина тепла передається не лише повітрю в кімнаті, а й стіні позаду нього. Якщо ця стіна виходить на вулицю та погано утеплена, частина енергії втрачається через неї.

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Відбивний екран із металізованим покриттям допомагає повертати частину теплового випромінювання назад у приміщення. Тобто батарея не починає виробляти більше тепла, але менша його частка витрачається на нагрівання зовнішньої стіни.

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Дослідження, опубліковане в науковому журналі Applied Energy, показало, що встановлення металевої відбивної фольги за радіатором у лабораторних умовах зменшувало загальне споживання енергії кімнатою до 6%. Водночас це не означає, що кожна оселя отримає таку саму економію: результат залежить від конструкції будинку та теплоізоляції.

У яких випадках цей спосіб справді ефективний

Найбільшу користь фольговані екрани дають за радіаторами, розташованими біля зовнішніх неутеплених стін. Особливо це актуально для старих будинків із тонкими стінами або недостатньою теплоізоляцією.

Якщо батарея встановлена біля внутрішньої перегородки між двома кімнатами, особливого сенсу в такому екрані немає: тепло, яке передається цій стіні, залишається всередині будинку.

Британська організація Energy Saving Trust також рекомендує відбивні панелі насамперед для радіаторів на зовнішніх стінах. Водночас фахівці наголошують, що звичайна кухонна фольга не є повноцінною заміною спеціальним радіаторним панелям.

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Як правильно встановити фольгу за батареєю

Для кращого результату варто придбати спеціальний відбивний екран для радіаторів — зазвичай це фольгований матеріал із додатковим ізоляційним шаром. Його можна встановити самостійно.

Вимкніть опалення та дочекайтеся, поки батарея охолоне. Виміряйте ділянку стіни за радіатором. Відріжте панель відповідного розміру, щоб вона не виступала за межі батареї. Закріпіть матеріал на стіні або за допомогою передбачених виробником кріплень. Розмістіть відбивну поверхню в напрямку радіатора та дотримуйтеся рекомендацій виробника щодо монтажу.

Якщо використовуєте звичайну кухонну фольгу, врахуйте, що вона тонка, легко рветься та мнеться, а без додаткового ізоляційного шару її ефективність обмежена. Тому краще не розраховувати на неї як на повноцінний засіб утеплення.

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