Чи справді морська сіль корисніша за кам’яну та яку не варто використовувати для консервації

Сіль / © unsplash.com

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Морська сіль, яку багато хто вважає кориснішою за звичайну кам’яну, насправді не має суттєвих переваг для здоров’я. Вміст мінералів у ній надто незначний, щоб відчутно впливати на організм.

Про це повідомив телеканал КИЇВ24.

Зазначається, що через забруднення Світового океану морська сіль може містити частинки мікропластику. Також її не рекомендують використовувати для квашення та консервації, оскільки мінерали та залишки морської мікрофлори можуть впливати на процес бродіння.

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Для домашніх заготівель експерти радять обирати класичну кам’яну сіль без домішок. Під час купівлі варто уважно читати склад продукту, адже деякі види солі містять антизлежувальні добавки.

Такі домішки є безпечними для щоденного споживання, однак можуть негативно позначатися на ферментації. Через них овочі здатні втрачати пружність, а розсіл — ставати мутним.

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, яку сіль не можна використовувати для засолювання огірків, бо вони будуть м’якими й несмачними.

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