Чи справді після стрижки волосся швидше росте: експерти дали остаточну відповідь

Навколо догляду за волоссям є чимало переконань, які існують майже століттями. Одне з найпопулярніших — нібито регулярне підрізання довжини стимулює активне відновлення й додає темпу росту локонів. Проте сучасні фахівці мають чітку відповідь на це питання. Вони пояснили, що насправді відбувається з волоссям після походу до майстра та чи справді варто чекати пришвидшення його зростання.

Чи впливає стрижка на швидкість зростання волосся: остаточна відповідь експертів

Фахівці наголошують: видалення кінчиків жодним чином не може втручатися в роботу волосяного фолікула, адже він розташований у шкірі голови, а не на зрізі пасма. Відповідно, механічне підрізання не здатне прискорити біологічний цикл. Зростання волосся визначене генетикою, гормональними особливостями, харчуванням та загальним станом організму.

Чому здається, що після візиту до майстра волосся відростає активніше

Ефект прискорення зростання локонів часто є візуальною ілюзією. Оновлені кінчики волосся мають більш доглянутий, рівний та щільний вигляд, через що створюється враження стійкого й динамічного зростання. Крім того, коли зникають посічені частини, пасма менше ламаються, а отже, зберігають довжину, це теж створює відчуття швидкого росту локонів.

Чому важливо регулярно стригтися

Періодичне оновлення довжини волосся забезпечує охайний вигляд пасом та запобігає їхній ламкості. Посічені кінчики мають властивість підніматися вище по стовбуру волосини, через що пасма швидко втрачають об’єм, стають тьмяними і неслухняними. А якщо зберігати здорову структуру локонів, вони не ламатимуться, а тому накопичуватимуть свою довжину.